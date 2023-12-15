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旺宏董座吳敏求看明年產業景氣較今年好 好轉程度有限

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

新竹科學園區今（15）日舉辦園慶，旺宏（2337）董事長吳敏求受邀發表演說，他在會前受訪時針對景氣表示，在全球經濟情勢不佳，明年產業景氣雖然可望較今年好，但好轉程度有限。

吳敏求在演講中論及對灣半導體產業何以能有當前的成就？他說，半導體廠要全年每天24小時運作不休息，要非常有紀律，台灣人很努力，是台灣半導體產業成功的關鍵因素之一。

吳敏求進一步說，孫運璿及李國鼎等官員願意投入時間及資本，對於台灣半導體產業萌芽相當重要，因為沒有政府支持，半導體產業要發展有很大難度，台灣優秀人才投入半導體生產製造，也是造就半導體產業能有當前結果的關鍵。

不過吳敏求也提醒，仍須善用數學能力，並擴大電子、電機領域的技能與專業，避免在半導體生產製造端被趕上。

半導體 吳敏求

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