亞太用戶看過來 遠傳總座親筆信歡迎加入 說明網路議題

遠傳電信（4904）與亞太電信（3682）今日正式合併，遠傳總經理井琪特別發出親筆信，歡迎原本亞太電信用戶成為遠傳用戶，同時詳細說明用戶最關心網路轉換和網路品質的問題。

以下為井琪親筆信全文

親愛的原亞太用戶，您好！

我是遠傳電信總經理井琪，誠摯地歡迎您在112年12月15日遠傳亞太合併基準日生效後已經成為遠傳的用戶；您可以立即享受合併後近千萬用戶互打通通算網內；還有遠傳全台門市服務您的據點也較原亞太門市翻倍。也謝謝您在主管機關審核遠亞合併案的將近20個月期間對我們的支持。

對於您所關心的網路轉換和網路品質的問題，我在這裡跟您做一下說明。 由於我們需要18-24個月才能完成亞太行動網路的整併，這包括了基站的整併、使用的傳輸重劃，頻譜資源使用的重新規劃，和最後亞太核心網路的汰換。在您換成遠傳SIM卡和「新遠傳」資費方案之前，您的手機服務仍然使用的是原亞太的網路；在我們網路整併的過程中，我們會全力維護您既有的網路品質；並且，在第一階段的基站整併（即基站共用）完成之後（從112年12月15日開始到明年一月底之前分區陸續完成），將會立刻使原有的亞太行動網路覆蓋由原來的6000多站，幾乎翻倍提升到1萬多站，許多室內及戶外體驗的涵蓋都應該可以有所改善。

若是您換成遠傳SIM卡和「新遠傳」資費方案後，您會用到的便是新遠傳三冠王的網路：「總頻寬最大」、「低頻連續頻寬最大」和「5G頻寬最大」。遠傳的網路不僅又快又穩，同時非常注重環保。我們網路工程團隊以AI選點優化網路減少不必要的基站佈建，也用AI視網路使用情形即時調整資源分配，落實節能減碳。遠傳更注重用戶的網路使用安全，我們善用AI機器學習，層層把關阻擋語音、簡訊、和網站連結的詐騙，全心守護我們用戶的網路日常。

另外，在您換成遠傳SIM卡和「新遠傳」資費方案後，您還可以享有五大福利，包括生日回饋等專屬禮遇，體驗守護網、續約折扣等電信心級服務，餐飲名店、旅遊住宿等折扣市集，演唱會、樂園套票等超級門票的用戶優惠，以及各種累幣、兌幣的遠傳幣好康。若您原為亞太VIP用戶（以亞太系統內資料認定），將可繼續保有原亞太VIP福利，在您換成遠傳SIM卡和「新遠傳」資費方案後，將贈送一年遠傳VIP資格，享有較原亞太VIP更多的福利與優惠。

合併初期，如果造成您的不方便，還請您見諒；也請您多多利用原亞太網站及行動客服App提供相關查詢等服務，我們在原亞太行動客服 App 中還特別新增了「智能客服—愛瑪」，為您提供24小時在線自助貼心服務，協助您解決電信問題完成所有需求，您可繼續安心使用；在網站及App 可以下架之前，我們會提早通知您。 更多合併相關的服務異動及資訊請上遠亞合併專區: https://www.fetnet.net/content/cbu /tw/merge/index.html

也歡迎您蒞臨遠傳門市，讓我們的門市同仁有機會親自服務您，提供各種符合您需求的新遠傳方案。再次謝謝您的耐心與支持，並敬祝您闔家健康平安。

遠傳總經理 井琪

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