遠傳、亞太15日合併 連線品質受關注

遠傳電信、亞太電信今天正式合併，新電信三雄時代正式來臨。遠亞合併首日，用戶最關注的還是連線品質是否穩定，遠傳表示，預計明年一月會完成第一階段的基站整併工作，讓原亞太用戶的收訊地區提升近一倍。

台灣大哥大已於十二月一日合併台灣之星，遠傳則自去年二月廿五日宣布計畫與亞太合併以來，歷經ＮＣＣ、公平交易委員會核准，證交所的核可、亞太下市，歷時一年又九個月餘，雙方終於完成合併，台灣電信產業新局自此展開。

遠傳電信董事長徐旭東表示，電信合併過程充滿挑戰。如今三雄各具規模，樂觀期待未來電信產業走入良性競爭。遠傳總經理井琪也親筆致信給原亞太用戶和遠傳用戶，溝通他們對遠傳亞太合併後可能發生的問題，並於數日前舉辦員工大會，和同仁說明亞太員工的留任情形和組織異動。

電信業者合併並非易事，不僅行政程序繁複，合併之後，兩家電信業者之間的設備、基站陸續整併都需要花上不少時間，這段期間語音通話、網路連線品質都備受考驗。

對於網路連線品質議題，井琪表示，整併仍需一段時間，但遠傳也已經做好了三階段規畫，首先是明年一月底之前完成基站整併工作，明年六月底之前，還會額外增加兩千座基站設備，大幅提升都會區的室內涵蓋及郊區山林步道涵蓋，並於明年十二月底前，建設兩千三百座基站，讓高話務熱點區域的４Ｇ、５Ｇ用戶有感。

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