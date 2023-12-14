台積電熊本廠開幕典禮 台積電創辦人張忠謀將不出席

台積電慈善基金會董事長張淑芬今日主持一年一度公益記者會後受訪時表示，由於台積電創辦人張忠謀上月代表總統到美國參加APEC（亞太經合會議）領袖會議及受邀演講，暫無規畫參加台積電熊本廠預定明年2月24日舉行的開幕典禮。

張淑芬日前甫陪同張忠謀參與APEC領袖峰會，今日在媒體請她發表此次陪同張忠謀前去參加APEC的感想，她說：「出席APEC是滿辛苦的工作，5天行程，有1天在飛機上，其餘4天行程安排滿檔，但因為是工作，要把事情做得圓滿，情況和往年出席APEC並沒有什麼不同。」

對於近年投入公益事業，張淑芬強調，台積電福利好、薪水佳，員工不需要太大歲數便可退休，且台積電給予員工志工假，鼓勵更多熱心公益的台積人投入公益，相當於台積電在志工領域有數億元的投資，並讓讓已經退休的員工，可以安心來當志工。目前計有超過1.4萬名員工投入800場志工活動，今年便有3000多位加入。

張淑芬進一步表示，台積電慈善基金會一年來的成績，其中最受關注的是教育培力和公益綠能。其中教育培力部分，已邁入第3年，今年夥伴有大金空調、國際半導體產業協會(SEMI)、104人力銀行、溪頭福華飯店、雲朗觀光集團、宜家家居(IKEA)及台灣松下等，此外，台積電志工也協助辦理35場AI科普教育，至於在高職就業媒合上，攜手國教署、勞動力發展署、376家企業於6城市舉辦就業博覽會，並與陽明交大合作，開辦社區型銀髮健身俱樂部。

環境永續部分，則有公益綠能計畫的太陽能板與LED燈具合作模式，以一間120kw電力需求的小型社福機構為例，企業投入新台幣120萬元建置成本，除讓社福機構自用外，也可透過售電，增加收益。

張淑芬表示，3年來，共協助16間社福機構架設太陽能板，售電總額高達新台幣500萬元。另外，為節能考量，協助12個縣市，共560所偏鄉學校裝設LED節能燈具，更換18萬2000支燈管，每間偏鄉學校投入15萬元建置成本，可為學校每年省下4萬元電費。 台積電慈善基金會董事長張淑芬今日主持公益記者會，會後主示台積電創辦人張忠謀未規畫參加台積電熊本廠的開幕典禮。記者邱德祥／攝影

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