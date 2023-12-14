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恩智浦與鴻海攜手啟用聯合實驗室 加速軟體定義汽車發展

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體，今（14）日宣布與鴻海科技集團（2317）攜手啟用位於鴻海（2317）桃園南崁廠區的聯合實驗室，象徵雙方在軟體定義電動車開發的策略合作邁向全新里程。

據悉，該聯合實驗室旨在加速鴻海在軟體定義與電動車方面的發展，運用恩智浦全方位電氣化產品組合與跨車輛系統解決方案，針對服務型閘道（service-oriented gateway）、車載網路和安全車輛控制，使用 S32G 與 S32K3 系列產品作為域控制器（domain controller）與區域控制器（zonal controller）。

恩智浦引用根據麥肯錫公司（McKinsey & Company）的預測，全球汽車軟體和電子市場預計於2030年達到4,620億美元的規模，這代表自2019年以來的年複合成長率（CAGR）達5.5%，軟體正在改變車輛的架構、設計、製造和體驗方式，但這種轉變將是整個產業的努力，需要各種利益相關者間的密切合作。

恩智浦指出，位於桃園的聯合實驗室就是這種團隊合作的範例，該實驗室受益於整合鴻海在電子設備製造的深厚知識和經驗，以及恩智浦在安全和資安系統解決方案擁有長年累積的專業經驗，推動電氣化（electrific ation）和連接（connectivity）及安全自動駕駛（safe automated driving）領域的汽車架構創新與平台解決方案。雙方將共同致力於加速軟體定義電動車的開發進程。

恩智浦 軟體 鴻海

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