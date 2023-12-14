恩智浦與鴻海攜手啟用聯合實驗室 加速軟體定義汽車發展

全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP ）今日宣布與鴻海科技集團（2317）攜手啟用位於鴻海桃園南崁廠區的聯合實驗室，象徵雙方在軟體定義電動車開發的策略合作邁向全新里程。該聯合實驗室旨在加速鴻海在軟體定義與電動車方面的發展，運用恩智浦全方位電氣化產品組合與跨車輛系統解決方案，針對服務型閘道（service-oriented gateway）、車載網路和安全車輛控制，使用恩智浦S32G與S32K3系列產品作為域控制器與區域控制器。

恩智浦引用麥肯錫公司的預測指出，全球汽車軟體和電子市場預計於2030年達到4,620億美元的規模，這代表自2019年以來的年複合成長率（CAGR）達5.5%。軟體正在改變車輛的架構、設計、製造和體驗方式，但這種轉變將是整個產業的努力，需要各種利益相關者間的密切合作。位於桃園的聯合實驗室就是這種團隊合作的範例。該實驗室受益於整合鴻海在電子設備製造的深厚知識和經驗，以及恩智浦在安全和資安系統解決方案擁有長年累積的專業經驗，推動電氣化（electrification）和連接（connectivity）及安全自動駕駛（safe automated driving）領域的汽車架構創新與平台解決方案。雙方將共同致力於加速軟體定義電動車的開發進程。

恩智浦於2022年7月宣布與鴻海簽署合作備忘錄，運用恩智浦車用技術產品組合，共同開發新一代智慧聯網車用平台。位於鴻海桃園南崁廠區的聯合實驗室將成為創新、討論、訓練和推動新應用的主要基地。該聯合實驗室將匯聚超過200位台灣和外籍的鴻海與恩智浦工程師

鴻海科技集團車用技術總監吳國璽表示，恩智浦在汽車領域的長年專業知識和領導地位、其創新產品、對系統的理解、以及對安全性和品質的高度關注，這些都為今天的合作奠定基礎。聯合實驗室是鴻海與恩智浦策略夥伴關係的重要里程碑，預計實驗室的成果，將很快就會被我們的客戶採用。

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示，該聯合實驗室將加速電氣化與軟體定義汽車從夢想變為現實的進程。汽車產業必須變得更快、更有效率，恩智浦很高興擴展其系統解決方案組合，以實現電氣化、新一代架構、智慧安全的汽車門禁系統等。

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