聯陽兩大產品線就緒 搶攻明年英特爾、超微 AI PC 商機
高速IO晶片廠聯陽（3014）傳出成功以高速IO晶片、HDMI新產品攻入人工智慧（AI）PC供應鏈。法人指出，聯陽獲得英特爾（Intel）、超微（AMD）AI PC新平台認證通過，預期明年開始將有機會以新品衝刺出貨動能，大啖AI PC商機。
AI PC市場將可望在明年開始成為帶動PC市場的新主流，並刺激新一波換機潮出現，為了搶攻這塊新市場大餅，英特爾、超微都已經預計明年將會以具備AI運算技術的新平台搶攻PC市場，微軟新一代作業系統Windows 12也將在明年就位，象徵兩大主要PC平台、作業系統軟體都將齊力進軍AI市場。
其中，AI PC由於需要更高頻寬的高速IO作為訊號之間的傳遞管道，聯陽在既有PC市場的高速IO晶片早已是全球前三大主要供應商之一，且目前已經通過新一代PC平台英特爾認證，預計明年將可望開始衝刺出貨動能。
另外，聯陽為鎖定AI PC當中的影像訊號商機，推出的HDMI 2.1 Retimer晶片同步準備就緒，目標瞄準明年的AI PC換機潮，屆時將可望成為聯陽出貨新動能。
聯陽公告11月合併營收達4.83億元、年成長17.5％。累計今年前十一月合併營收為58.03億元、年成長20.2％，寫下歷史同期次高。法人預期，聯陽明年業績有望再度向上成長，有機會挑戰新高表現。
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