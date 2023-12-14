聯電集團衝刺矽智財 矽統衝破50元、居個股成交量冠軍

聯電（2303）集團衝刺矽智財，聯電董事長洪嘉聰繼擔任矽統（2363）董事長外，近期再兼任策略長一職，力拚加速轉型，台股今（14）日開高走高，盤中大漲逾百點，矽統早盤開高走高，衝破50元關卡，一度衝達漲停52元，盤中漲幅逾7%，成交量則是爆出逾15.9萬張，高居個股盤中成交量冠軍，成交值則僅次於台積電（2330）。

聯電要從IC變身IP，攜手矽統、智原（3035）衝刺矽智財（IP），矽統今年第2季公告，由洪嘉聰出任董事長，是聯電集團接手矽統經營權之後，首次由聯電董事長兼任矽統董事長；12月11日矽統公告董事會通過策略長委任案，由董事長洪嘉聰擔任策略長。

洪嘉聰接任矽統董事長後再兼任策略長，統領轉型策略，業界認為，除了策略、矽智財、財務等方面之外，矽統與聯電集團的合作關係將更進一步，力拚加速轉型。

矽統今日以49.1元開出，上漲1.75元，股價開高後快速衝破50元關卡，直飆上漲停52元，不過並未鎖住，盤中雖打開漲停，但漲幅仍超過7%，成交量更爆出逾15.9萬張，高居個股成交量冠軍。

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