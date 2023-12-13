COP 28落幕 SEMI解析半導體產業兩大趨勢

《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）近兩周的首次全球盤點會議於12日落幕，SEMI全球永續計畫副總裁Mousumi Bhat近日獲邀參與台積電（2330）年度供應鏈管理論壇分享COP28兩大趨勢，分別是強化再生能源使用及AI應用，以跟進世界減碳趨勢。

COP28會中針對提高再生能源產出、降低甲烷排放、減用煤炭、促進核融合技術等方面已逐步形成共識，會中決議在2030年前提高三倍再生能源和兩倍能源效率，為了落實這項目標，如何從供應商和創新技術中尋找適當的解決方案以降低成本，受到各界關注。

Mousumi Bhat分享COP28兩大趨勢，其一是關注重點包括再生能源、電池、長期儲能、氫能和核能等新技術；二是AI與機器學習在ESG及氣候解決方案將扮演日益重要的角色，例如在晶圓製造廠，可以使用AI來加速新材料的研究、實現循環利用，並優化能源、水和廢棄物的利用。

SEMI國際半導體產業協會積極響應《巴黎協定》相關協議，2022年底組成「全球半導體氣候聯盟（Semiconductor Climate Consortium，SCC）」，至今已成長到85家會員，並發表第一份關於半導體產業生態圈的溫室氣體排放量之產業白皮書，深入分析半導體價值鏈的碳足跡，希望持續改善半導體產業價值鏈中的溫室氣體排放。

在COP28期間和全球半導體氣候聯盟（Semiconductor Climate Consortium，SCC）宣布成立SCC國際能源合作計畫（Energy Collaborative，SCC-EC），由台積電、日月光（3711）等10家廠商為創始成員，致力於協助亞太地區洞悉並加速低碳能源發展，並協同半導體產業鏈透過低碳製程、再生能源、循環經濟等作法，加速落實永續淨零的目標。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，SEMI相當看重氣候變遷對地球帶來的影響，同時協助永續價值鏈健全發展，在台灣藉由SEMI旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟（GESA）與SEMI台灣永續製造委員會，串接供需兩端積極參與討論交流，提升整體永續發展綜效，期望在低碳能源進展中看到更多合作，同時透過SCC-EC與成員們一起推動永續共好。

SEMI積極整合半導體產業界的力量，將現有16個與永續發展相關的工作小組，共同建立永續循環的實踐平台，包括水資源管理、廢棄物管理和關鍵化學品在內；此外，SEMI也根據溫室氣體議定書中的指導方針和原則，每年公開報告價值鏈在範疇一、二、三的溫室氣體排放量與相關進展。

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