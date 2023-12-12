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工研院攜手新創Venom Golf 打造智慧高爾夫球場館

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
工研院今日宣布與新創公司Venom Golf合作，一同打造台灣大型新創高球示範實證場域。左起為會展基金會主任沈裕斌、工研院服科中心執行長鄭仁傑、Venom Golf執行長林隆偉、台灣區塊鏈愛好者協會理事長高崎鈞。圖／工研院提供
工研院今日宣布與新創公司Venom Golf合作，一同打造台灣大型新創高球示範實證場域。左起為會展基金會主任沈裕斌、工研院服科中心執行長鄭仁傑、Venom Golf執行長林隆偉、台灣區塊鏈愛好者協會理事長高崎鈞。圖／工研院提供

政府積極推動運動科技產業，目標2030年成為兆元產業，工研院今（12）日宣布與新創公司Venom Golf合作，一同打造全台大型室內高爾夫球模擬器場館，不僅將智慧高球帶往更年輕的族群，也創造出最有潛力的新創基地。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，科技化運動已是未來趨勢，越來越多民眾願意透過科技力量讓運動有更好的成效，在經濟部產業技術司的支持下，工研院抓準商機，將高爾夫球與AI人工智慧、3D感測分析、AIoT物聯網等多樣技術結合，開發出動態智慧果嶺、虛實融合高擬真高爾夫球系統、智慧穿戴配件等應用，並與智慧場館做結合，融合社交、競技、精準訓練、虛實融合的娛樂場所，造福日益茁壯及逐漸年輕化的小白球族群。

Venom Golf創辦人林隆瑋表示，相較過往常見的戶外高爾夫球場，室內高爾夫將會是新趨勢，不僅符合時下年輕女性愛美時尚的運動形象，更是社交娛樂的指標場所，此次合作是台灣首創大型新創高球示範實證場域，150坪、7個打道，就如同有7個研發基地，這裡將是最極致的實驗性場館，更多的創意會在此萌芽，Venom Golf與工研院強強聯手一同開創新領域，並以World Gym這類大型連鎖品牌經營模式為藍本，朝向室內高爾夫最大連鎖品牌邁進。

工研院所開發的虛實融合高擬真高爾夫具備幾大特色，畫面重現台灣高球場地，提升視覺感受，地形地貌變動模擬真實場景，臨場感加倍，4D快速建模、穿戴裝置偵測，捕捉揮桿姿勢，提供精準擊球評估。除了作為選手精進球技、大眾入門學習的管道，該系統提供不一樣的社交模式，能多人異地連線競賽，遊戲化、類電競的競技體驗，讓高球運動更進一步朝全民娛樂發展。

相較韓國智慧高爾夫球館已有700多間，台灣目前正在起步中，且都是小規模場館為主；此次，工研院與新創公司Venom Golf攜手合作，不僅僅是追求技術開發，更強調推動全新商業模式，同時也致力打造一個新的運動科技產業聚落，並與國際接軌，持續掌握運動科技商機。

高爾夫 運動 工研院

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