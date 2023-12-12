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台達總部新大樓獲「1+建築能效標示」 台灣首座獲近零碳建築認證

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達（2308）總部今年新落成的瑞光大樓II今（12）日獲得內政部最高等級的「1+建築能效標示」成為台灣首座獲近零碳建築認證的新建建築，同時獲得EEWH最高的鑽石級綠建築認證。

台達表示，瑞光大樓II結合主動式及被動式綠建築設計，導入台達自主開發的樓宇自動化、智慧能源解決方案以及多元的節能產品，使建築中耗電量最大的空調系統較基準值節能30%，照明系統更節能達60%，整體耗電量與一般辦公大樓相比節能約43.8%。

台達樓宇自動化解決方案事業群副總經理江文興表示，根據國際能源總署IEA 2021年的統計全球有將近四成的碳排來自建築，因此不論公、私部門的減碳策略都一定要將建築納入考量。

台達自2006年起所有新建廠辦皆採綠建築設計，瑞光大樓II是台達在全球捐贈及自建的第33座綠建築，並正在同步申請智慧建築及健康建築的標章。希望能夠以我們將智慧綠色方案導入建築中的實例，展示以最新科技實現以人為本的低碳、安全、健康、便利的生活環境。

瑞光大樓II透過台達的Delta Controls enteliWEB建築中控系統，整合空調、照明、安防監控、再生能源、電動車充電等多項子系統，並配合Delta Energy Online能源管理系統監控用電效率、管理需量控制和故障預測及診知。耗電量最大的空調系統採夜間儲冰設計，透過UNOnext空氣品質偵測器及外氣偵測器，依室內溫度、二氧化碳濃度、外氣焓值的即時數據連動風門；並於空調箱及排風機使用台達節能EC風扇，且為冰水主機、冷卻水塔風車、水泵等系統加上台達變頻器及PLC，做到精準細膩的智慧控制，整體空調系統較基準值節能30%。

耗電量次大的照明系統則採用台達可調亮度的LED節能平板燈，搭配DALI燈控系統，可遠端分區群控及個別控制燈具，並與能源管理系統整合，用於電尖峰配合需量控制。臨窗區域設置晝光感應器，可依自然光調整照明亮度；走廊、樓梯、廁所、茶水間則採用人員感知自動照明，整體照明系統較基準值節能60%。

綠建築

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