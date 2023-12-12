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威剛聯手文策院 科技加文化、集團文化內容產業創新布局再下一城

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛董事長陳立白（中）與文策院董事長蔡嘉駿（右）及文策院院長盧俊偉，達成設立投資文化內容新基金共識。
威剛董事長陳立白（中）與文策院董事長蔡嘉駿（右）及文策院院長盧俊偉，達成設立投資文化內容新基金共識。

為集團多核運轉動能布局，並協助國家建構更強大的文化內容產業生態系統，威剛（3260）今（12）日與文化內容策進院（簡稱：文策院）簽署合作備忘錄（MOU），雙方共同設立投資文化內容的新基金。威剛董事長陳立白看好，在匯聚國家及企業豐沛資源挹注下，未來將驅動出更強勁及更深廣的台灣文化黑潮撼動國際。

威剛成立23年以來，不但深耕記憶體領域，在文化內容產業的發展也漸趨枝繁葉茂。除了早期投資多部電影攝製，金援國內影視產業發展，催生臺灣文化內容生根發芽；2022年並與文化界重量級業者合資成立富晟取得桃園新總圖20年的運營權；2023年投資全球視覺特效龍頭：數字王國，將AI技術注入文化內容發展；另外，全亞洲收藏量最豐的黑膠博物館將於2024年正式登場，館內將展出101萬片經典黑膠唱片及101台古董留聲機等；結合硬體優勢開發的電競XPG IP：Mera及Xtreme Saga也已站上國際舞台。這些國家級的文化內容成果不僅為集團進行多核心發展增添成長動能，更取得文策院高度認同，邀請威剛共同提升國家隊的文化產業能量，藉由跨科技業、跨各領域合作發展，注入更多新科技及文化創新能源。

陳立白表示，新成立的共同基金將是壯大國家文化產業的重要推手。新基金投資的文化內容包含影音、符號、圖像、文字、色彩與形象等相關資料與資訊，及整合上述內容應用的技術、產品或服務等，並擴及文化創作、出版、發行、展演、經紀及其週邊產製技術服務。威剛不但可受惠於國家提供的獎勵投資抵減，同時也將配合政策方向加速集團於電競IP、AI影音特殊動畫產品、電競週邊產品、藝文事業運營代理、IP經紀與開發及投資研發新技術等業務，引領臺灣科技與文化內容產業跨界結盟，為臺灣的文化產業增添高度、寬度及厚度更創新局。

對於威剛科技一路以來對台灣跨域文化內容的支持與挹注，文策院董事長蔡嘉駿銘感在心，蔡嘉駿指出，臺灣的文化內容產業，從ACG（動畫、漫畫、遊戲）到文化科技（AI、後製特效、虛擬攝影棚等），有了威剛文化科技基金的協助，輔以文化部的文化黑潮計畫、漫畫黑潮計畫、文創法投資抵減利多，以及文策院國發基金投資的多管齊下，必能多管連發，讓臺灣文化與科技的結合，也有機會傲視全球。

威剛 電競 影視產業 文化部 文創 MOU

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