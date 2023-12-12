全球工業物聯網領導廠商研華 首次入榜道瓊永續世界指數成分股

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）今年首度入榜「道瓊永續世界指數（DJSI-World）成分股」位列產業永續發展得分最高前 10% 企業。此外，在標準普爾全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment）表現亦相當亮眼，整體成績不僅位居電腦、周邊與辦公電子設備（THQ Computers & Peripherals and Office Electronics）產業第四名，在治理及經濟面向，更獲得產業最高分、社會面向位居第二；在25個評選面向中，「稅務政策」、「創新管理」、「資源效率與循環性」、「廢棄物管理」、「隱私權保護」5大面向更獲滿分，顯示研華將企業營運結合永續目標，攜手供應鏈夥伴朝向「永續地球的智能推手」願景深獲肯定，躋身國際永續標竿企業行列。

研華綜合經營管理總經理總經理陳清熙表示，研華近年訂定「永續地球的智能推手」作為ESG發展願景，而為加速全球能源的零碳轉型，於今年6月正式成為RE100會員，更在企業永續發展委員會通過2040年達成全球營運據點100%使用再生能源、2050年達成淨零的兩大目標。

同時，也積極結合企業核心本業發展各項永續智能解決方案，包括智慧節能管理系統（iEMS）、智慧醫療、智慧工廠、智慧交通等與產業鏈生態系夥伴共創合作，2022年來自永續產品營收的比例也超過18%，以真正落實企業核心能耐結合永續目標，平衡發展ESG三面向。

研華在公司治理面向，於董事會層級成立永續發展委員會，督導ESG整體發展策略，將高階薪酬與 ESG 績效連結，讓永續思維深化至日常業務推動，提升永續經營競爭力，不僅獲得產業評比分數最高，今年再度獲選「公司治理評鑑」前5%的上市企業。未來將持續從「綠色營運」、「物聯網普及共益」、「員工及社會共好」三大永續主軸出發，透過有計畫、有系統、有紀律的行動，持續突破、追求卓越，打造具經營韌性的標竿企業。

在環境面向，於今年啟動內部碳定價導入研究，並於第四季度取得首支產品碳足跡認證（ISO 14067）。面對新興議題生物多樣性，研華以本業AIoT優勢結合生物多樣性發展未來商機、盤點集團生物多樣性風險評估，更將員工志工參與、海岸林復育、濕地認養納入生態保護務實工作。在綠色產品與永續責任上，以導入綠色包材減低碳排；針對供應商治理，亦擴大推動綠色低碳供應鏈與落實關鍵供應商精進計畫，攜手供應鏈於ESG工作建立相同的標準，鞏固永續穩定的夥伴關係，邁向永續供應鏈。

在社會面向，則運用本身工業物聯網產業資源與優勢，攜手產官學研，以「學用接軌、開放式創新、普及教育」推動「產學共創 Co-Creation價值鏈」，達成物聯網專題式學習與創新，協助學生銜接職場戰力，並提供新創團隊最缺乏的市場驗證機會，展現研華對青年就業及創業的大力支持。研華文教基金會也持續以永續教育、物聯創新、人文素養三主軸以促進智能幸福的社群發展。今年亦發布多元共融職場DEI（Diversity, Equity, Inclusion）策略藍圖、進程及階段性目標，並啟動人才資訊數位轉型計畫、開展多元化的招募管道與人才培育專案，實踐「以人為本」的幸福職場。

研華深耕永續，ESG績效獲國內外高度肯定，不僅入選道瓊指數（DJSI）世界指數成分股，今年也在天下企業公民獎、遠見ESG獎國內永續標竿獎項均獲得歷年最佳成績。展望2024年，研華力當持續扮演永續地球的智能推手角色，落實本地與接軌國際，將永續精神與實踐拓展到全球研華。

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