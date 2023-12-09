南亞科入選DJSI「世界指數」及「新興市場指數」成分股

南亞科 (2408) 在半導體及設備類中以優異成績再度入選道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability World Index) 「世界指數」(DJSI World Index) 成分股及「新興市場指數」(DJSI Emerging Markets Index) 成分股，總評比成績連續六年獲得全球記憶體業排名第一。

此次DJSI標普全球企業永續評比 (S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA) ，南亞科技於31項題組獲得9項滿分，包括「企業倫理」、「政策影響」、「稅務策略」、「資訊安全」、「產品品質」、「產品責任」、「客戶關係管理」、「隱私保護」、「人才規劃與分析」。此外，南亞科技也在「供應鏈管理」題組保持優異成績，公司在四年前即開始定期舉辦供應商研討會、輔導與稽核，強化與合作夥伴溝通永續意識，未來將持續推動在責任礦產採購、溫室氣體減量、水資源、廢棄物以及生物多樣性等各面向的供應鏈合作計畫，深化永續供應鏈韌性與價值。

南亞科技總經理李培瑛表示，DJSI一直是企業永續的國際重要指標。從企業社會責任，到完整構面的產業減碳淨零計畫，永續工作與影響不斷擴大。南亞科技很榮幸連續六年獲得肯定，期望未來能與更多的夥伴合作，奠定長期的永續產業模式。

南亞科技積極強化與各利害關係人進行議和與溝通，2023年已連續13年於永續報告書揭露ESG作為與進度、連續第二年發表TCFD報告、首度發行人權盡職報告，並每年參加碳揭露組織CDP氣候變遷與水安全問卷，揭露闡明公司持續推動氣候治理與人權保障等的具體措施，展現公司落實永續發展的決心。

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