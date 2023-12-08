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小宅風吹到海邊！台中買房縮水最多 五區海線占兩個

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
近10年台中平均買賣面積減幅最快行政區TOP5。資料來源／東森房屋
近10年台中平均買賣面積減幅最快行政區TOP5。資料來源／東森房屋

最近幾年台中的小宅化現象相當明顯，由內政部不動產資訊平台揭露，從2014年Q3到2023年Q3，台中市的平均買賣面積從39.78坪降低到30.2坪，減幅高達24.1%。

觀察台中市各行政區的表現，近10年以西屯區的平均買賣面積縮水幅度最多、達39%，依次分別是南區30%、龍井區28%、東區27.7%、梧棲區27%，台中買賣面積縮水幅度最多前五大行政區竟然有兩個都來自海線地區。

對此，東森房屋龍井東海加盟店經理王聖德表示，近年來台中的小宅風潮確實有擴大跡象，除了小宅本身入手門檻低的原因外，建商推案策略的改變也佔了相當一部分比重。

王聖德指出，台中的小宅交易佔比愈來愈高，除了房價高漲，購屋民眾只能退而求其次購買低總價小宅產品的因素外，還有一個很重要的原因是建商推案策略的改變。

以海線地區來說，早期海線地區的建物大部分是居住空間較大的透天厝，但近年來在中科、特5號道路、台積電、精華區人口外溢等利多題材的挹注下，海線地區房市能見度快速提升，大量建商和購屋民眾聚焦海線，導致海線地區房價和土地價格一路高歌。

隨著土地取得成本的飆漲，建商自然就會改推小坪數產品，以此提高銷售量，增加銷售額，達到利益最大化的目的，最近幾年海線地區建商的推案類型很多都是兩房或小三房的剛需產品。

對於龍井的買賣面積縮水程度高居全市第三，也是海線地區面積縮水幅度最大的行政區，王聖德表示，龍井鄰近中科、精密機械園區、台中工業區，又有生活機能成熟的東海商圈坐鎮，區域房市發展潛力不言而喻。

龍井可以分為山上和山下兩個部分，山上地區離西屯、中科比較近，很多建商都會選擇在這邊購地插旗，進而帶動該區塊的房價節節攀升，目前山上地區新建案成交單價普遍落在3~4字頭。而山下地區的新建案主要集中在沙田路、靠近龍井車站一帶，成交單價也能達到2字頭上下的水準。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，從長線來看，預估伴隨台中各類建設題材的發酵，區域房價繼續穩健成長的可能性很大，小宅化仍是未來趨勢，由於目前台中正三房以上中大坪數產品的新建案愈來愈少，而且價格更是高高在上，所以很多偏好中大坪數住宅的購屋民眾都開始到中古屋市場尋找標的。

台中海線房市示意圖。記者游智文攝影
台中海線房市示意圖。記者游智文攝影

建商 房價 中科

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