緯穎結盟台達 入伙「綠電交易平台」搶永續商機

緯創（3231）旗下雲端伺服器供應大廠緯穎（6669）今（7）日出席企業領袖永續能源論壇時指出，公司為應對未來邁向「永續環境、淨零碳排」等目標可能會面臨的不同挑戰，透過加入專業的綠電交易平台，與台達能源等產業代表達成合作，並攜手布局綠電領域，大搶永續商機。

緯穎今日出席台達能源主辦的「企業領袖永續能源論壇」，並宣布正式與專業的技術夥伴台達能源、台灣微軟公司 、Ørsted 沃旭能源、中信金控、哥本哈根基礎建設基金CIP 等領域大咖達成合作，聚集彼此強項，齊心應對可能發生的挑戰。

作為綠能夥伴的台達能源，目前已取得再生能源售電業執照，緯穎除現場給予祝福，並特地為其進行說明。據悉，台達取得執照後，將可以正式跨足綠電市場，也代表大家透過台達能源的綠電交易平台，將能正式投入綠電交易、綠電匹配服務、節能減碳加值服務等市場。

對此，緯穎除建立、運作風險管理機制，定期執行持續營運計畫演練，縮短業務中斷之時間，降低中斷所帶來的衝擊，及時與主要利害關係人溝通，以確保人員安全、法令遵循、客戶權益外，也將藉由綠電交易平台更有效率地買到綠電，達成綠色轉型、2030 再生能源100%，2040 淨零碳排的目標。

緯穎與台達能源等代表，在綠電及永續方面達成合作。緯穎／提供

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