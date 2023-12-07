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鉅橡 PCB 墊板營收動能趨緩 開拓台灣建材美耐板市場

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

專業絕緣材料廠商鉅橡（8074）提到，觀察PCB墊板營收動能趨緩，不過積極開拓台灣建材美耐板市場，持續分散單一市場景氣榮枯風險。

鉅橡主要生產PCB鑽孔用墊板及電木板產品，產品應用範圍廣泛，惟今年中國大陸經濟發展不如預期，消費性電子產品面臨全球消費力緊縮與庫存持續去化影響，致全球智慧型手機生產總量減少，致PCB墊板營收動能趨緩，然在5G與AI於各產業需求布局驅使，以及美耐板營收穩定成長，挹注11月合併營收1.04億元，月增率3.7％，不過與去年同期相較減少6.4％，累計前十一月合併營收10.34億元，年減率18.6％。

鉅橡也說，子公司鉅莊企業，於2023年台北國際建材展12月7日至12月10日，在南港展覽館一館四樓綠建築綠建材區N204攤位，展出2023年全新研發的「LAVI 樂維」新一代美耐板全系列產品，鉅莊企業憑藉創新的透心技術，革除一般美耐板的黑邊，並採用FSC認證原料，且全系列產品具備CNS標章、MIT標章、綠建材與ISO9O01/ISO14001等相關認證，鑒於台灣氣候環境與高度衛生意識，全系列美耐板皆為防霉抗菌飾材，此次推出高性價比的安全適居綠建材，主要目標客戶為室內設計師與建築師等產業相關客戶，以期新品挹注，美耐板產品今年全年營收比重將攀升至二成。

鉅橡強調，布局台灣建材市場有成，將持續分散單一市場景氣榮枯風險，第4季仍須觀察原物料價格波動與匯兌表現，期藉由產品組合優化與調整製程，改善獲利結構，惟去年第4季處分昆山土地廠房得全年EPS 3.47元，今年全年營運表現可望爭取本業獲利成長。

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