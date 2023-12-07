台積電美國廠勞資爭議落幕 雙方簽署協議有條件可引進專業經驗的外勞

台積電美國亞利桑那州廠與當地勞團亞利桑那州建築業委員會（AZBTC）達成協議。根據雙方協議，在亞利桑那州投資400億美元的台積電計劃與工會合作，制定勞動力培訓計畫，並就公安議題保持透明度。根據聯合聲明，台積電將致力在當地招募員工，但「情況可能需要」，台積電得以聘請具有「專業經驗」的外國勞工，此舉不僅有利加速後續裝機作業，也確保日後營運順利運作。

儘管台積電強調公司一直和亞利桑那州九大勞轉保持良好互動，但在近期裝機時，台積電請供應鏈協助大舉招募近500人的裝機工程師前往美國亞利桑那州廠協助安裝先進製程設備，引發AZBTC強大反彈，甚至懷疑台積電打算引進勞力成本較便宜的人力，影響當地工作權益。

彭博報導，這項新協議是台積電與AZBTC歷經數月協商的結果。這個工會聯盟在建廠地點有3000名成員，約占台積電建築工人總數1/4。由於爭議也為台積電在亞利桑那州建廠帶來困擾。但台積電堅持這些精密機台必須由有訓練及專業經驗工程師進行安裝，才能讓首座4奈米廠順利運轉。

雙方爭議經過數月溝通協商後，今日簽署聯合聲明。

台積電表示，亞利桑那州晶圓廠興建與設備安裝與AZBTC達成新的合作協議，協議列舉雙方同意合作的優先事項，包括工會培訓、溝通管道以及駐場人員配置。

台積電指出，台積電在美國亞利桑那州建廠是該州史上規模最大的單一外國直接投資案，台積電亞利桑那州晶圓廠將會是美國最先進的半導體製程技術生產基地，並在當地創造出數千個穩定且高薪的工作機會。目前 興建中的晶圓廠兩期工程已為AZBTC成員創造了數千個符合產業現行工資水準的工作。

雙方達成的協議具體合作內容包括：

• 強化人員培訓及發展：為了興建先進晶圓廠，TSMC Arizona 需要具備高度熟練技能、多元且包容的營建團隊來協助完成任務。AZBTC將試著招募足夠有經驗人員以支持台積公司亞利桑那州晶圓廠承包商的人力需求。TSMCArizona將與AZBTC 攜手合作開發人員培訓計畫和課程，旨在建立一支短期與長期均可支援台積公司亞利桑那州晶圓廠的營 建團隊，並提供就業機會。

• 共同承諾維護廠區安全：TSMC Arizona 致力維護營運廠區的安全。為了加強雙方合作夥 伴關係，TSMC Arizona 在安全評估、稽核、事故記錄、以及改善計畫方面將與 AZBTC保持溝通與交流。

• 業界領先的全球人力布局：TSMC Arizona專注在美國招聘當地員工。AZBTC成員擁有興建晶圓廠的高度熟練技能。在某些情況下，台積公司需要雇用具有特殊經驗的外國施 工人員。

• 開放且定期的溝通：為了確保 TSMC Arizona和AZBTC均依據協議精神履行雙方同意之優先事項且承諾負責，透過定期會議進行持續性的溝通與審查至關重要。雙方將成立一個委員會，其成員由AZBTC 附屬工會指定成員，以及TSMC Arizona與承包商指定成員所共同組成並將每季召開會議。

台積電亞利桑那州廠原計畫2024年下半量產，今年7月因裝機作業延宕，宣布延後至2025年才能量產。

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