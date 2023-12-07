MSCI：儲能電池對全球可再生能源在2030年前 增產兩倍至關重要

在第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）上，近120個國家承諾在2030年或之前將全球可再生能源數量增加兩倍。MSCI ESG與氣候研究部發布最新評論，分析電池基礎設施和創新在其中的重要作用，及其對投資界的影響。

談及為何電池基礎設施成為COP28會議上的焦點話題，MSCI ESG與氣候研究部主題研究分析師Chris Cote表示，「近120個國家在COP28大會上簽署承諾，在2030年或之前將全球可再生能源產能增加兩倍，令電池和電網相關的基礎設施成為關注點。MSCI研究發現，在擴大風能和太陽能產能上每花費一美元，就需要 80 美分的額外投資用於支援技術。按此推算，到 2030 年，僅用於擴展電池儲能的投資就接近一兆美元，是輸電系統和配電基礎設施的四倍多。

包括鋰電池在內，儲能所投入的成本已顯著下降，但對於投資人、政府和社會而言，核心問題在於供應鏈能否跟上規模化需求的成長，哪些製造商和終端用戶具有創新和適應這一巨大挑戰的能力將成為焦點。」

對於有興趣關注電池創新發展的投資人而言，MSCI ESG與氣候研究部分析師劉思羽認為，「投資人有機會投資於支援電池技術發展價值鏈上的眾多企業，包括開採用於電池陽極/陰極/催化劑的關鍵礦物和化學材料的公司、製造電池/電池組的製造商，以及製造能量轉換晶片和元件的半導體和電子製造商等。對於希望在清潔能源轉型領域尋求投資機會的投資人來說，理解供應鏈的複雜性將是一個主要挑戰。

電動汽車的發展便是一個很好的案例，電池基礎設施的演進與可再生能源投資機會的發展是息息相關的。交通電氣化推動的電池創新，也將有利於電網儲能系統的部署與擴大，這對於以可再生能源供電的靈活電網的發展至關重要。達到使用壽命年限的電動汽車電池可以重新利用並重用於電網級儲能電池，這有助充分利用現有電池、優化成本，以及緩解用於製造電池的礦物資源短缺。

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