銅箔基板廠再掀比價行情 台燿第4季受惠遞延訂單挹注

銅箔基板（CCL）廠商股價再掀比價行情，台燿（6274）與台光電（2383）今（6）日股價同步走強，分別上漲2%與1%。法人看好，台燿本季受惠遞延訂單挹注有望淡季不淡，而台光電稼動率有望維持季節滿載。

明年PCB景氣有望復甦，銅箔基板廠跟隨客戶需求，台光電、聯茂（6213）、騰輝（6672）與台燿等大廠普遍正面看待明年，個別廠商積極開拓新應用。

中長期趨勢上，業界認為，通訊傳輸技術演進，將帶動交換器通訊模組導入矽光子CPO（共同封裝光學）技術，800G屬於前哨戰，而下世代51.2t交換器更將全面導入，隨著CPO交換器光收發模組普及對於PCB用板要求也更高，需要HDI厚大板或是類載板層級技術整合，同時也帶動減少耗損的銅箔基板材料升級需求。

法人分析，台燿本季度受惠遞延的新訂單如ASIC AI 伺服器應用等挹注，預估動能延續至明年。

至於台光電，外資則分析，預期台光電明年營收年增34%。然而台光電目前產能利用率已達80%，明年有望持續滿載但公司無擴廠計畫。

台光電5日已公布11月營收42.25億元，月減少2.9%，年成長39.6%。累計其今年前十一月營收為 369.87 億元，較去年同期增加 2.9%，符合法人預期年營收累計轉為正成長。

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