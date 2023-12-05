碩博畢業生卡位高薪 台達電釋出逾百個研替職缺

113年度研發替代役役男報名甄選作業預訂於明年1月中旬開始進行。為協助準役男們了解研替個人權利義務之相關資訊，包括陽明交通大學、臺灣科技大學、臺灣大學、中央大學、成功大學、台北科技大學等各大學配合役政署已於日前辦理多場研發替代役制度校園宣導說明會。1111人力銀行總經理張篆楷表示，研替具備「畢業即就業」、「生活自主性」、「前進知名企業」、「保障薪資」四大優勢，可謂是「役」舉數得。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，研發替代役的優勢首先是能及早發揮所長，畢業即就業，這也是多數碩博士生選擇服研發替代役的主要動機；而且已畢業役男自行選擇入營時間，入營接受約15-18天基礎訓練後即分發至用人單位 。

張篆楷說，提出研替員額的企業，多集中於產業標竿龍頭大廠，無論對研發技術人才的重視、培訓，以及對往後的職務發展都有極大助益。另外，在制度內的用人單位提供的役男平均每月薪資都在水準之上，以111年度為例，碩士學歷約56K以上、博士學歷約74K以上。

張篆楷強調，在113年度研發替代役員額核配中，聯發科、台達電子等知名企業分別提供178、146逾百個多樣化研替職缺。電源管理領域大廠台達電子在南科、新竹、桃園、台北等地開出機構設計資深工程師、影像應用及分析工程師、電池分析演算法工程師、Protocol軟體測試資深工程師等職缺。

IC設計大廠聯發科研替員額多集中在竹科，開招包括軟韌體開發、資訊工程師、數位IC設計、系統應用等人才。橫跨通訊、數位媒體、智慧型裝置、機構零組件、網通等5C領域的仁寶電腦也開出車用電子硬體設計工程師、伺服器機構設計工程師、資料科學家等缺額。

張篆楷鼓勵準役男們搶先進入知名企業職場卡位，更多資訊請速上1111研發替代役職缺專區（https://event.1111.com.tw/event23/rdss/）。

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