嚴控晶片輸陸 美商務部長雷蒙多點名輝達

美國商務部長雷蒙多二日在加州錫米谷演說表示，美國需加強出口管制，重要的是加強執法力道，以防止中國大陸在人工智慧（ＡＩ）等新興技術領域超越美國。她表明，「中國不是我們的朋友」，是「我們遇過的最大威脅」。她並點名ＡＩ晶片大廠輝達，稱國安比賺錢重要。

法新社等媒體報導，雷蒙多二日在雷根國防論壇發表專題演說，提到「比賽開始！」「威脅的性質改變中，我們需要改變策略，正更認真的看待出口管控，正採取非常積極創新的方法」。

雷蒙多直言，「我們領先中國一、兩年，絕不會、也不能讓他們趕上。所以我們不會向他們提供我們最尖端的技術」，「包括超級運算、ＡＩ的技術和晶片這類東西。若落入壞人之手，將與我們提供的任何武器一樣致命。為因應如此威脅，必須認真執行」。

雷蒙多並當著多家晶片公司執行長的面，點名總部在加州的半導體公司輝達指稱，「我知道一些在座的執行長有些不滿，因為各位正損失收益」，「這就是人生，保護我們的國安比短期收益更重要」。她雖同意美中對話有助穩定雙邊關係，但在國安問題上，「我們必須對威脅保持充分警覺」。

輝達是發展最新一代ＡＩ所需的最先進晶片製造商，自美國去年十月起實施首輪出口限制措施以來，輝達就專門替中國市場設計晶片，至今已為此專門推出三款晶片產品。該公司將較不先進的晶片出口到中國，以符合美國商務部訂定的限制。雷蒙多對此說，這就是企業的做法，但「這沒有建設性」。她提醒輝達，若該公司替中國重新設計具特定功能的晶片，「我隔天就會加以管制」。

雷蒙多並拋出像冷戰時期，美國為防止科技流入共產集團而組成的輸出管制統籌委員會（CoCom）等多邊作法。她說，「即使我們不讓美國公司賺錢，但中國卻能夠從德國、荷蘭、日本及南韓取得技術，那有什麼用呢」？

雷蒙多示警說，「中國每天都試圖找出繞過我們出口管制的方法」，「這代表我們每分每秒都得提高警覺，加強這些限制措施，並和我們的盟邦更嚴格執行這些措施」。因此她為商務部負責出口管制的工業安全局預算請命，呼籲國會挹注更多資金，以阻止中國在尖端半導體領域趕上美國。

雷蒙多說，「我只有兩億美元（約台幣六十三點五億元）預算，這等於只夠買幾架戰鬥機」，「讓我們資助此一任務，讓其獲得應有的資助，為保護美國，我們有必要這麼做」。她指出，美國在ＡＩ及先進半導體設計領域領先全球，這不僅是美國民間企業的功勞，亦歸功於公部門的投資。

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