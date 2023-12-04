聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚴控晶片輸陸 美商務部長雷蒙多點名輝達

聯合報／ 編譯茅毅、記者胡玉立／綜合報導
美國商務部長雷蒙多在雷根國防論壇上點名輝達，不要為賺錢去支持中國。（路透）
美國商務部長雷蒙多在雷根國防論壇上點名輝達，不要為賺錢去支持中國。（路透）

美國商務部長雷蒙多二日在加州錫米谷演說表示，美國需加強出口管制，重要的是加強執法力道，以防止中國大陸在人工智慧（ＡＩ）等新興技術領域超越美國。她表明，「中國不是我們的朋友」，是「我們遇過的最大威脅」。她並點名ＡＩ晶片大廠輝達，稱國安比賺錢重要。

法新社等媒體報導，雷蒙多二日在雷根國防論壇發表專題演說，提到「比賽開始！」「威脅的性質改變中，我們需要改變策略，正更認真的看待出口管控，正採取非常積極創新的方法」。

雷蒙多直言，「我們領先中國一、兩年，絕不會、也不能讓他們趕上。所以我們不會向他們提供我們最尖端的技術」，「包括超級運算、ＡＩ的技術和晶片這類東西。若落入壞人之手，將與我們提供的任何武器一樣致命。為因應如此威脅，必須認真執行」。

雷蒙多並當著多家晶片公司執行長的面，點名總部在加州的半導體公司輝達指稱，「我知道一些在座的執行長有些不滿，因為各位正損失收益」，「這就是人生，保護我們的國安比短期收益更重要」。她雖同意美中對話有助穩定雙邊關係，但在國安問題上，「我們必須對威脅保持充分警覺」。

輝達是發展最新一代ＡＩ所需的最先進晶片製造商，自美國去年十月起實施首輪出口限制措施以來，輝達就專門替中國市場設計晶片，至今已為此專門推出三款晶片產品。該公司將較不先進的晶片出口到中國，以符合美國商務部訂定的限制。雷蒙多對此說，這就是企業的做法，但「這沒有建設性」。她提醒輝達，若該公司替中國重新設計具特定功能的晶片，「我隔天就會加以管制」。

雷蒙多並拋出像冷戰時期，美國為防止科技流入共產集團而組成的輸出管制統籌委員會（CoCom）等多邊作法。她說，「即使我們不讓美國公司賺錢，但中國卻能夠從德國、荷蘭、日本及南韓取得技術，那有什麼用呢」？

雷蒙多示警說，「中國每天都試圖找出繞過我們出口管制的方法」，「這代表我們每分每秒都得提高警覺，加強這些限制措施，並和我們的盟邦更嚴格執行這些措施」。因此她為商務部負責出口管制的工業安全局預算請命，呼籲國會挹注更多資金，以阻止中國在尖端半導體領域趕上美國。

雷蒙多說，「我只有兩億美元（約台幣六十三點五億元）預算，這等於只夠買幾架戰鬥機」，「讓我們資助此一任務，讓其獲得應有的資助，為保護美國，我們有必要這麼做」。她指出，美國在ＡＩ及先進半導體設計領域領先全球，這不僅是美國民間企業的功勞，亦歸功於公部門的投資。

美國商務部 晶片

延伸閱讀

雷蒙多點名輝達：別為賺錢幫中國做晶片 籲美國國安勝過短期收入

美商務部長雷蒙多：中國非朋友須阻獲取先進半導體技術

美商務部長強調民主法治 籲阻止中國取得先進晶片

費城管弦樂團再度巡演 紀念「登陸」50年

相關新聞

晶片禁令 美來台畫紅線…AIT邀台廠與會

美國今年十月擴大管制對中國大陸出口晶片，美國商務部下月將派說明團來台，前往新竹與台南科學園區舉辦說明會，向我國的半導體製...

嚴控晶片輸陸 美商務部長雷蒙多點名輝達

美國商務部長雷蒙多二日在加州錫米谷演說表示，美國需加強出口管制，重要的是加強執法力道，以防止中國大陸在人工智慧（ＡＩ）等...

美方1月擬來台說明「對陸晶片管制」 防竹科、南科半導體等業者踩紅線

美國今年10月宣布擴大對中國出口晶片管制，為避免我業者踩紅線，美國商務部2024年1月將有說明團來台，計畫在新竹與台南科...

淨零排放衝擊科技供應鏈 宏碁等台廠前進COP28取經

COP28聯合國氣候大會正在杜拜舉行，台灣金控業者國泰金、電源大廠台達電皆率團與會。電腦品牌廠宏碁由董事長暨執行長陳俊聖...

蘋果新機推動非蘋手機鏡頭升級潮 法人看好大立光受惠

蘋果（Apple）年度新機發表後，iPhone15 Pro Max 的5倍光學變焦鏡頭為了降低色散相差，採用1G+3P的...

產業追蹤／攻生成式AI商機 多路並進

近期，生成式人工智慧（GAI）在全球掀起熱潮，未來GAI將會如何改變人類工作及生活型態？大家都在觀望。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。