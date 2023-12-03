威剛：記憶體市場會旺兩年

經濟日報／ 記者鐘惠玲蘇嘉維／台北報導
威剛董事長陳立白。記者曾吉松／攝影
威剛董事長陳立白。記者曾吉松／攝影

記憶體模組大廠威剛昨（2）日舉行內湖總部啟用典禮，該公司董事長陳立白受訪時表示，記憶體市場應當會從明年開始走入新的多頭市場，「明年一定很好，後年也有機會產能不夠」，所以可能會旺個一年半到兩年。

談到記憶體市況，陳立白說，NAND Flash前五大廠減產幅度有四到六成之多，之前累積的庫存可能在今年底或明年1月底就消耗得差不多，所以現在幾家原廠猛漲價格，大約兩周內調漲了三成。

DRAM方面，DDR5規格漲勢比預期快，從之前低點到現在漲了超過五成；DDR4規格雖然漲勢相對小，但原廠目前DDR5獲利空間高於DDR4，所以會把產能轉移到生產DDR5，使後續DDR4更缺，因此他預估明年上半DDR4漲幅也將變大。

陳立白評估，明年應該是記憶體多頭市場開始的第一年，如果又大膽預測俄烏戰爭有可能在半年內結束，石油與天然氣價格恢復正常，消費性市場也會復甦。

在記憶體市場供需逐漸趨於平衡，甚至可能轉為供不應求情況下，掌握貨源對營收與獲利表現有利。陳立白指出，威剛今年確實比較幸運，在價格落底時買了不少貨，第3季底庫存水位約144億元，10與11月繼續增加，大部分獲利實現應該在明年，因此明年公司整體業績與毛利，應該都會比今年好。

陳立白提到，之後記憶體產能可能不足，除原廠之前減產，還有原廠因虧損消耗大筆資金，短期新產能擴充會有挑戰，即使供需轉為平衡，但新產能投資出不來，加上AI PC與AI手機出現，發展生成式AI應用，以及車用電子等對記憶體需求逐步增加。

所以未來一、兩年記憶體原廠頂多進行製程升級，等毛利率逐漸回升，大約到2025年才比較有較高利潤支撐投資新設備。

威剛內湖總部啟用典禮冠蓋雲集，包括台北市長蔣萬安等政府官員，以及記憶體廠三星、美光、SK海力士、鎧俠高層，技嘉董事長葉培城、聯強集團總裁杜書伍、至上董事長葛均、慧榮總經理苟嘉章等業界人士都出席。

威剛累計前十月合併營收264.58億元，年減12％，前三季每股純益2.68元。

記憶體模組 威剛

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