新光醫院攜手群創 開發 AI 精準影像重建與行動診療

群創光電（3481）積極投入裸視3D人工智慧診療平台，與新光醫院合作開發首款台灣自製肺癌AI器官3D重組技術，搭載群創裸視3D顯示器，30分鐘完成肺癌影像分割與標註，建構三維器官、動靜脈與病灶之相對位置，幫助胸腔外科醫師在術前診斷更輕鬆、精準、快速，並可作為沉浸式醫學教學平台，以及醫病共決診療平台使用，智慧醫院之先驅。

今(30)日新光醫院侯勝茂院長、張益誠醫秘、經濟部產發署蔡忠平副組長、群創光電楊柱祥總經理於南港展覽館一館一樓J-118 新光醫院攤位，揭櫫台灣AI醫療研發實力，提高肺癌病患生活品質。

Acumen Research and Consulting研調資料顯示，2022年全球3D醫學影像設備市場達328億美元，2032年預估成長至2032億美元，年複合成長率(CAGR)18.3%。在經濟部產業發展署智慧顯示計畫支持下，群創光電推動裸視3D智慧診療平台，產業發展署指出AI 對全球醫療產業的貢獻，2025 年單是醫療大數據應用在電子病歷與影像診斷，一年就能節省 280 億美元，對於全球苦於醫療成本高漲、醫病共決時代來臨，前瞻顯示技術與AI醫學影像不論在術前診斷、術中導航、醫學教育平台，AI在數位醫療角色愈來愈重要。

30分鐘肺癌AI自動重組3D影像 醫學教育與術前診斷之最佳輔助工具

肺癌居全球十大癌症死因之首，109年台灣約有16,370新增肺癌個案，早期肺癌透過切除手術，傷口小，提升手術品質。新光醫院張益誠醫務秘書表示，每個人的解剖構造多少有些差異，使用醫學影像軟體作為術前規劃，對病人的支氣管動靜脈走向熟悉，對腫瘤的位置清楚，才能對手術有最大的掌握。目前有經驗的醫師透過專業軟體，需要30分鐘以上手動進行3D影像重組，耗時費力。台灣一年6,000例肺癌手術，張醫秘指出，未來不用挑選個案，而是每個案例均透過AI深度學習，自動完成術前影像重組，降低醫師勞務，病患對病灶有知的權利， AI精準醫療是醫病共決必然的發展趨勢。

在新光醫院放射科楊必立醫師指導下，群創以新光醫院大量肺癌病患DICOM影像，與專業放射科醫師手動標註比對，進行深度學習，初期成果可於30分鐘內完成一肺癌個案之影像標註分割與3D影像重組，細緻度可達到第三支節 或更小細分枝節，準確度達85%，業界創舉。透過立體渲染即時顯示於裸眼3D螢幕上，不但大幅降低醫師工作負荷，3D成像可細微至第三支節以上，對於醫學教育幫助甚大。

群創光電總經理楊柱祥指出，群創光電N3D可作為術前診斷, 或超擬真的3D 醫學影像沉浸式學習平台，相容MRI和CT檔，用於醫療教育培訓和模擬。利用3D醫學影像來進行解剖學和病理生理學課程教學, 提供360度, 深入觀察病理和病灶在診斷影像中的表現，幫助醫學系護理系學生及專業人士評估和診斷。3D醫療影像市場多掌握在國際大廠，有AI才能拿下精準醫療話語權，楊柱祥指出，群創3D醫學影像解決方案相當有競爭力，鎖定日本與東協七國市場進行國際拓銷。

行動醫療夯 群創雙面觸控公衛筆電 醫病共享決策最佳載具

因應全球醫病共決趨勢，新光醫院導入雙面觸控公衛電腦至教學門診以及偏鄉問診車，搭載新光醫院HIS/PACS系統，打破醫師問診方式，病患家屬透過動態影像呈現，深度了解病灶與參與診斷決策，透過觸控介面完成病程說明，增加醫病信賴關係。群創研發之12.45吋以及23.8吋超薄雙面醫用觸控電腦，厚度僅20mm，全機抗菌處理，提供易操作、易清潔的一體成型機殼，降低醫療照護相關感染機率，成為行動醫療最佳溝通載具。

群創光電攜手新光醫院開發AI 影像重建裸視3D智慧平台。記者李珣瑛/攝影

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