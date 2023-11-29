半導體諾貝爾獎 蔡明介獲 IEEE Robert N. Noyce 獎章

國際電機電子工程師學會（IEEE）決議頒發電子產業至高個人榮譽之一「IEEE Robert N. Noyce Medal」予聯發科（2454）董事長蔡明介，因為他的遠見及對全球半導體產業的影響力，賦予了世界各地數十億平民百姓使用先進科技的機會與帶來的好處。該獎章將於2024年5月3日在波士頓的IEEE Honors Ceremony典禮上頒發。

對於獲得此殊榮，蔡明介表示，數十年來看著小小電晶體對人類生活帶來巨大影響。在聯發科技，我有幸能推動創新，讓全球數十億的人們能受惠於科技帶來的好處。我也很高興能在世界半導體產業的快速發展中，帶領聯發科技，推進技術研究與產業發展，並致力於讓更多人能享受到科技帶來的便利。並激勵下一代的工程師，持續貢獻腦力與科技能力，為改善世界作出貢獻。

台積電（2330）創辦人張忠謀表示，IEEE Robert N. Noyce Medal是極為重要的獎項，在世界半導體產業界，有其特殊的地位。很高興看到蔡明介得到此獎項的肯定。明介是開創台灣 IC設計產業的關鍵人物，帶領聯發科技，成為全球半導體產業的重要公司，是十分卓越的貢獻。

台積電董事長劉德音表示，蔡明介將科技業中各種不可預測、快速變遷的挑戰轉化為公司成長契機，創辦聯發科技並帶領公司經歷過多次商業模式的變革。台積公司是聯發科技的長期晶圓服務夥伴，第一手見證了蔡董事長如何建立一家擁有創新文化、了解客戶不斷演變的需求、擁抱改變並與時俱進的公司。今天聯發科技在許多應用領域，都處於世界領先的地位。我謹代表台積公司，為他獲得此榮譽致以最熱烈的祝賀。

臺灣大學電機資訊學院院長暨國際電機電子工程師學會電子設計自動化學會（CEDA）前任總裁張耀文表示，IEEE Robert N. Noyce Medal 紀念單晶積體電路發明者Robert N. Noyce博士所設的獎項。是IEEE學會頒給半導體領域的最高榮譽，有半導體諾貝爾獎之稱。蔡董事長對全球半導體領域的影響和貢獻非常深遠，獲此年度大獎實至名歸，代表全球最頂尖專業學會，對蔡董事長在半導體領域非凡貢獻的最大肯定。

蔡明介也曾於2015年榮獲全球半導體聯盟（Global Semiconductor Alliance, GSA）頒發「張忠謀博士模範領袖獎」殊榮，並在2020 年獲頒竹科40周年的「 傑出成就貢獻獎」。此外，蔡董事長亦獲頒工業技術研究院院士、臺灣大學名譽博士、交通大學名譽博士、清華大學名譽博士等。

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