睿生深耕智慧醫療二十年有成 拓展軟硬體整合拚國際輸出

睿生光電（6861）以「X-ray and AI Innovation. Bridging a Healthier Tomorrow」為主題，將於11月30至12月3日參展「2023台灣醫療科技展」，將展示完整AI軟硬體整合技術、動物醫療生態系及卓越先進X光平板偵檢器等多元創新應用，並提供最精準的人醫與動物醫療解決方案服務，致力建構完善的智慧醫療產業價值鏈。

董事長楊柱祥表示，睿生承襲群創集團在顯示科技領域逾20年的經驗，以數位X光平板偵檢器為發展根基，持續深化前瞻技術與創新產品，跨入智慧醫療領域，攜手結盟產、官、學、研等醫療合作夥伴，共同推動台灣智慧精準醫療創新服務，積極輸出國際，拓展海外商機。同時睿生更肩負重任，期許能守護全國人民乃至動物與毛小孩的健康福祉，全面落實企業永續ESG社會責任的推動。

寵物醫療商機龐大

隨著國內少子化掀起「寵」時代新商機，根據農委會預估，2024年全台寵物相關產值，將達新台幣約500至600億元。近年睿生致力打造軟硬體整合實力，特於展覽推出全台首套自製「Vet Xresta－獸醫AI影像處理軟體」與獨家獸醫知識社群平台「Veticle－獸醫智匯雲平台」，並皆搭配睿生獨家「獸醫AI影像資料庫」，其擁有台灣最大的獸醫標準影像資料，並陸續開發多項「獸醫用AI醫學影像分析模型」，可有效解決產學研醫臨床需求與研究，並提供醫師即時與全方位的服務，未來將可有效降低醫療成本，同時推廣動物健檢醫療，飼主們亦可提早做風險規劃。

同時，睿生推出i-vet X光平板偵檢器，專為獸醫打造。以140µm分辨率實現極速、高畫質X光影像，外觀多元化滿足市場需求，搭配主流平板感測偵檢器，提供業界頂尖技術和服務。這不僅是技術巔峰，更是對未來獸醫影像發展的關鍵貢獻，助力獸醫師提升診斷精準度和效率。

業界最完整Ｘ光方案

睿生深耕智慧醫療場域多年，提供業界最完整的一系列數位X光平板偵檢器解決方案，包含業界首創高階「睿智X光平板偵檢器」與「雪山動態X光平板偵檢器」。「睿智X光平板偵檢器」，具備高解析(達100µm分辨率)、輕巧耐摔、高防塵防水(達IP56高規國際防護等級)、低功耗及智慧聯網等多項優異特性；同時在針對技術研發設計上，搭載特殊高開口率設計與輕量柔性基板設計，將可降低病人X光輻射劑量與提升產品耐摔強度。

另在智慧連網功能上，透過最新無線技術NFC卡或Wi-Fi 6，即可建立偵檢器與機台的即時連線，以提升醫院流程效率；同時在離線拍攝時，亦可確保病患身分的識別，減低醫護人員的工作負擔，提升醫療品質。

展望未來，總經理李志聖表示，睿生從硬體跨足到軟體，再從軟體延伸到服務平台，憑藉優異的設計、生產技術、一站式服務與全球資源整合力量，致力維持產業領先優勢，締造其他競爭者難以跨越的高門檻。同時，睿生將持續不斷提升卓越技術本質與研發實力，開創獨有優勢，積極拓展多元場域應用及提升國際客戶布局廣度。

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