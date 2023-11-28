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14000起客戶個資外洩 金管會開罰上海商銀1000萬元

友達啟動顯示及感測技術雙引擎 衝刺精準智慧醫療

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

友達（2409）穩步推動雙軸轉型策略，積極整合集團資源布局並逐步發酵。今年整軍部署醫療事業，凝聚集團公司達擎、友達耘康、友達頤康，並聯手多家合作夥伴，前進11月30日至12月3日登場的2023台灣醫療科技展，共同展示3D手術影像、牙科數位化、中醫數位化檢測、醫療資訊整合管理、健康照護等五大領域的產品與服務，實際導入場域應用之成果。

友達光電執行長暨總經理柯富仁表示，友達以顯示器事業為根基，延伸專業醫療顯示技術、高精密度感測技術兩大核心能力，透過跨域整合生態圈夥伴的量能，開創多元場域應用先機。本次集結達擎、友達耘康、友達頤康三間子公司，共同建構醫療生態圈價值鏈，植入更多產品與服務，強化醫療事業競爭力，期望拓展更多可複製的智慧醫療成功案例。

友達指出，面對全球醫療產業持續推動數位轉型的趨勢，友達累積深厚的研發與技術能量，深耕醫療應用領域逾10年，並串連醫療生態圈合作夥伴，擴大產品組合的縱深，創造高精準、高效率及高整合的解決方案，打造智慧醫療與整體健康照護產業的穩定發展。

展望未來，友達表示，將持續探索智慧醫療升級的新契機，完善精準醫療、智慧醫療、預防醫療的事業版圖。

友達 顯示器

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