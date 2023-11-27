CBIT新理事長出爐 台數科董事長廖紫岑接任

國內最主要的有線電視系統同業組織-台灣有線寬頻產業協會（CBIT）今（27）日選任第11屆新任理事長及理監事，由台數科董事長廖紫岑榮任新任理事長。廖紫岑認為，首要任務設法有效防制盜版機上盒對台灣整體視訊傳播產業的侵害，同時並將持續爭取有線電視產業從過於嚴格的規管鬆綁，才能與其他相同服務提供者在公平的基礎上競爭。

CBIT新舊任理事長交接儀式，廖紫岑從前任理事長凱擘董事長鄭俊卿接下理事長的職務，廖紫岑在交接儀式中，感謝前任理事長鄭俊卿，以及CBIT前後任的理監事、會員們長期奮鬥不懈的努力。鄭俊卿於卸任後，預定今年底也將從凱擘董事長一職屆齡退休；鄭俊卿曾任台灣大哥大總經理、亞太行動寬頻執行長、聯合光纖執行副總等，曾任職美國貝爾實驗室。

廖紫岑經營台數科集團數位轉型有成，活躍於跨領域、跨組織溝通協調的長才，再加上長期經營產業磨練出來的衝勁與韌性，廖紫岑表示，將在既有的基礎上，持續為有線電視寬頻產業尋求成功轉型的契機，爭取更友善、公平的法規與經營環境，而在這些要務之中的當務之急，是需設法防制猖獗的數位侵權尤其是盜版機上盒問題。

廖紫岑指出，要以數位化、智慧化、多角化，成功翻轉有線電視達成數位轉型，持續強化、深耕有線寬頻與家庭及社區的黏著度，使有線電視保持領先成為最在地、最主要的本土文創內容播送平台與寬頻通路。

廖紫岑經營有線電視產業逾30年，成功整合建立台灣數位光訊科技集團，旗下共有7家有線電視系統，是台灣第四大的MSO，2019年更結盟LINE TV，對數位化及多角化有獨到的經營心得，同時，對投入製作本土文創內容更是懷抱熱情，台數科自製的有線電視節目獲獎無數，今年第23屆有線電視金視獎就入圍8項獲獎2項。她的經營特色是「柔中帶硬」，在柔軟身段中有著強韌的毅力和堅持，成功克服數十年來有線電視幾波的更替挑戰，成為台灣少數股票上市櫃的系統業者，不僅是成功的女企業家，具傑出的企業經營之道，也經常可看到在台數科發表會上，廖紫岑穿戴俐落戴上簡報裝置親自上台主持及示範，主持功力具有職業水準，被外界讚譽「有線電視女王」的封號。

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