求營收或求獲利 兩岸科技廠策略大不同
近年來紅色供應鏈在手機產業無孔不入，近期連散熱產業都染上紅潮，機殼、組裝等產業早已大洗牌。原因在於兩岸科技廠的策略迥異，陸廠追求營收為主，即使可能賠錢也在所不惜，台廠追求高毛利率，即使可能掉單，也不想再陷入拖累毛利的價格戰。
以機殼為例，2020年時，台灣機殼大廠可成將泰州廠賣給陸系手機玻璃廠藍思科技，當時不少人看衰台廠，可成確實也在出售泰州廠後，隔年營收直接從原先825.06億元，腰斬為410.94億元。
可成營收雖大幅衰退，但從毛利率角度來看卻是「弱中透強」。2021年起毛利率重回三成，去年第4季毛利率更衝上34%。
反觀藍思買下可成泰州廠，取得蘋果iPhone機殼大單後，隔年度雖然整體營收激增逾二成，但獲利卻年減57%，呈現標準的「增（營）收不增（獲）利」，蘋果訂單不但不香甜，還相當苦澀。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 LINE限免貼圖5款來了！「昏呱昏貴」鴨鴨互動超可愛
📢 「女兒崩潰喊媽媽」是AI聲音詐騙！用情勒1年騙了他們504億
📢 Steam秋季特賣來了！快打旋風6首次打6折
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
📢 免費仔快看！YouTube廣告攔截器禁用 他推新外掛「光速看完廣告」成效超讚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言