求營收或求獲利 兩岸科技廠策略大不同

近年來紅色供應鏈在手機產業無孔不入，近期連散熱產業都染上紅潮，機殼、組裝等產業早已大洗牌。原因在於兩岸科技廠的策略迥異，陸廠追求營收為主，即使可能賠錢也在所不惜，台廠追求高毛利率，即使可能掉單，也不想再陷入拖累毛利的價格戰。

以機殼為例，2020年時，台灣機殼大廠可成將泰州廠賣給陸系手機玻璃廠藍思科技，當時不少人看衰台廠，可成確實也在出售泰州廠後，隔年營收直接從原先825.06億元，腰斬為410.94億元。

可成營收雖大幅衰退，但從毛利率角度來看卻是「弱中透強」。2021年起毛利率重回三成，去年第4季毛利率更衝上34%。

反觀藍思買下可成泰州廠，取得蘋果iPhone機殼大單後，隔年度雖然整體營收激增逾二成，但獲利卻年減57%，呈現標準的「增（營）收不增（獲）利」，蘋果訂單不但不香甜，還相當苦澀。

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