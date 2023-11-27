求營收或求獲利 兩岸科技廠策略大不同

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

近年來紅色供應鏈在手機產業無孔不入，近期連散熱產業都染上紅潮，機殼、組裝等產業早已大洗牌。原因在於兩岸科技廠的策略迥異，陸廠追求營收為主，即使可能賠錢也在所不惜，台廠追求高毛利率，即使可能掉單，也不想再陷入拖累毛利的價格戰。

以機殼為例，2020年時，台灣機殼大廠可成將泰州廠賣給陸系手機玻璃廠藍思科技，當時不少人看衰台廠，可成確實也在出售泰州廠後，隔年營收直接從原先825.06億元，腰斬為410.94億元。

可成營收雖大幅衰退，但從毛利率角度來看卻是「弱中透強」。2021年起毛利率重回三成，去年第4季毛利率更衝上34%。

反觀藍思買下可成泰州廠，取得蘋果iPhone機殼大單後，隔年度雖然整體營收激增逾二成，但獲利卻年減57%，呈現標準的「增（營）收不增（獲）利」，蘋果訂單不但不香甜，還相當苦澀。

毛利率 機殼 可成

延伸閱讀

台光電、神基 認購夯

聯發科、凌陽 四檔熱

隱形眼鏡聚焦矽水膠產品 晶碩、精華明年取證將有進展

中職／傷癒復出的龍族奇兵 徐若熙、伍鐸成就紅潮再現

相關新聞

台積成熟製程降價 明年價格傳折讓約2%

近期IC設計業陸續傳出消息，晶圓代工龍頭台積電在相隔三年後，明年針對部分成熟製程，恢復給予小幅度價格折讓。外界認為，連相...

IC設計看見「隧道盡頭曙光」

晶圓代工廠要拉高產線稼動率，啟動各種價格優惠措施。對IC設計業者來說，降低投片成本當然是好事，但同時也要面對客戶端要求降...

手機散熱紅鏈 侵蝕台廠版圖

繼機殼與手機組裝後，以陸系散熱廠蘇州天脈為首的紅色供應鏈勢力，正快速崛起，侵蝕台廠既有手機散熱市場版圖，目前除雙鴻仍在奮...

IC設計先進製程 價格有撐

晶圓代工廠的成熟製程陸續面臨降價壓力，先進製程的狀況則保持相對穩定，IC設計業者指出，全球能提供先進製程晶圓代工服務者屈...

求營收或求獲利 兩岸科技廠策略大不同

近年來紅色供應鏈在手機產業無孔不入，近期連散熱產業都染上紅潮，機殼、組裝等產業早已大洗牌。原因在於兩岸科技廠的策略迥異，...

台灣散熱廠突圍...轉攻高毛利AI

儘管紅色供應鏈席捲手機散熱市場，台灣散熱廠也並非坐以待斃，包括雙鴻、奇鋐等業者近年積極轉攻毛利率更高，市場潛力更佳的AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。