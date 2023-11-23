聯發科董座蔡明介：生成式AI手機將是下波殺手級應用

聯發科（2454）董座蔡明介今日出席第六屆聯發科智在家鄉頒獎典禮受訪時表示，去年底生成式AI風起雲湧，緊接著邊緣AI將接棒在各行各業展開，聯發科在各領域布局，將成為全球AI重要半導體公司。他指出，生成式AI手機將是下波殺手級應用， 看好手機市場明年重回成長軌跡。

蔡明介舉近期導入生成式AI手機的小米和ViVo一上市就大賣為例，彰顯AI 手機受到消費者歡迎。其中搭載聯發科天璣9300 AI手機晶片的ViVO X100 上市第一天，銷售量是前一代X90的七倍。

至於AI智慧手機滲透率會呈現什麼成長軌跡？蔡明介說：「會直線上升！」似乎對新一代智慧型手機在離線時也能透過生成式AI協助文字及影像生成編輯，將會受到消費者青睞，也為近期相繼發表天璣9300及8300 5G AI行動晶片的聯發科，注入強大成長動能。

聯發科連續六年舉辦智在家鄉科技創新競賽，蔡明介說，聯發科累計的智在家鄉已超過2,000個提案，不僅遍及全台九成的鄉鎮市區，也讓離島及偏遠部落等地區，獲得以科技改善家鄉的機會。

他接著說，由於今年在300多件智在家鄉提案中，已有近兩成的提案採用AI技術來解決問題，且女性參賽者比率由過去40到44%，增至49%，且提案涵蓋政府治理、高齡照護、偏鄉教育，尤其令他最感高興的是今年首獎100萬獎金得主是由桃園中壢一群喜歡程式撰寫的小學生、家長及老師組成的隊伍獲獎，讓聯發科智在家鄉科技扎根深入至小學生，他期待未來的規模還可再擴大，給社會帶來善的循環，並在社會上產生更多積極正面的影響力。

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