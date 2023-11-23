華通明年營運拚成長 低軌衛星、AI 伺服器、手機復甦成動能
面臨今年消費性市場深具挑戰的一年，HDI 大廠華通（2313）今年下半年營運復甦，法人看好明年營運有望續拚雙位數成長，包含低軌衛星、AI伺服器與智慧機復甦成長皆成為動能。
華通今年第3季季營收、獲利數字走出上半年的淡季。中、美手機客戶新機陸續發售，提振了低迷已久的手機市場，另外在低軌衛星部分，美系主要客戶在10月也開通了星鏈直連手機業務（Direct to Cell）功能，客戶積極拉貨並拓展新應用，加上第二家美系客戶Kuiper網路計畫用的兩顆原型衛星發射成功，低軌衛星的寬頻網路市場規模預估未來十年內將達到上百億美元，頓時使衛星產業成為眾所注目的焦點。
隨著華通泰國廠開始於今年六月份進行整地、廠房建設，客戶們在確認2025年有新產能的加入後，相關衛星、AI伺服器、網通、車用等客戶詢問度漸高、公司也積極與客戶接觸尋求切入契機。據了解，在泰國廠產能開出前的準備時間，公司已陸續獲得相關高速運算、高速傳輸用板的合作機會，在技術領先和產能可以陸續到位的優勢條件下，積極參與各項產品認證，華通未來的產品藍圖輪廓也將越來越清晰。
因應國際局勢及客戶要求，華通泰國廠初期規劃約30萬平方英呎產能，會優先設置衛星通訊、伺服器相關產品的硬板，同時評估全企業各廠區的生產條件，擴大相關衛星、AI伺服器、車用等相關產品領域，進行適當的產區配置，充分發揮營運效益。
華通第三季營收新台幣195.92億元，季增41.3%，毛利率15.88%，季增3.54個百分點，稅後純益為16.8億元，季增180%，每股純益為1.41元，累計至第三季每股純益2.21元。10月營收為73.19億元，創歷史第三高。
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