AI 晶片需求夯 凌陽 IP 及 NRE 接單旺到明年

IC設計廠凌陽（2401）雖然前三季表現不盡理想，但第4季已感受到市況回溫，對明年維持正面看法。其中，凌陽的ADAS車用晶片擴大應用及出貨力道，Plus1事業也看到明顯成長，特別是AI相關應用晶片需求暢旺，凌陽IP銷售強勁，NRE接單亦旺到明年。

由於生產鏈庫存已有效降低至安全水準，凌陽第4季已看到不少短單及急單出現，由於中國外銷車今年上半年已達200萬輛，相較去年全年300萬輛有明顯成長，為凌陽車用晶片出貨回升帶來動能。

凌陽專攻車用座艙娛樂系統及智能座艙等相關應用市場，接單維持穩定成長態勢，至於ADAS車用晶片則跨入自動泊車輔助系統及駕駛監控系統等領域，明年放量出貨將可帶動營收成長及毛利率回升。

凌陽看好AI成為未來主流，所以整合本身累積超過30年的龐大IP資源，加上NRE設計服務，推出的Plus1共享智能運算事業已順利搶進AI晶片市場。凌陽為客戶進行先進製程C-Chip的NRE及量產，第二代整合AI運算核心的12奈米晶片已驗證通過並順利出貨。法人看好凌陽的AI晶片接單順利開展，不僅會帶動IP授權金及權利金的快速增長，也能拉動NRE及量產業績進入高速成長階段。

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