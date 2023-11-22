輝達推「最強大」H200晶片 將一舉打趴超微、微軟？

晶片業巨頭輝達（Nvidia）日前宣布，將推出全新改版升級的「H200」晶片，據說效能強大，被譽為「最強大AI晶片」！究竟，輝達能否憑藉H200晶片，一舉打敗超微（AMD）、微軟等競爭對手？

當今科技產業最炙手可熱的處理器，非輝達「H100」晶片莫屬，各家欲瓜分生成式AI這塊餡餅的企業，不惜砸重金購入，卻始終因供應趕不上需求而「一片難求」。如今，輝達以H100晶片原型為基礎，推出效能更勝一籌的下一代H200晶片，引發業界高度關注，消息一出，輝達股價即刻上漲1.4％。

美國財經雜誌《巴倫週刊》（Barron's）報導，H200晶片預計將於2024年第二季度正式上架，率先將新晶片運用到自家雲端服務的公司，包括亞馬遜、微軟，以及Google等。

執掌輝達超大規模和高效能運算業務的副總裁巴克（Ian Buck）表示：「有了輝達H200晶片，業界最頂尖的端對端AI超級電腦，運轉速度又變得更快，足以解決全球正面臨的幾項最艱鉅挑戰。」

H200晶片預計將於2024年第二季度正式上架，率先將新晶片運用到自家雲端服務的公司，包括亞馬遜、微軟，以及Google等。彭博資訊

強大記憶體是H200致勝關鍵

H200晶片沿用輝達現有「Hopper」架構，在硬體設計上，與H100晶片並無太大差異。外媒CNBC指出，「H200可與H100相容，現正使用H100晶片訓練大型語言模型的AI公司，並不需要更換伺服器系統或軟體，就能使用改版的晶片」，兩代晶片基本上可做到「無縫接軌」。

既然如此，那H200到底以什麼取勝？答案就在於它強大的記憶體。

生成式AI的基礎為大型語言模型（large language model, LLM），而大型語言模型，是一種可以被訓練的深度學習演算法，透過分析、處理大量資訊，來學習如何根據使用者的問題，產出合理的答案。

訓練過程中，使用的晶片記憶體容量愈大，大型語言模型就能一次處理更多資訊，且演算速度也會更快。如此一來，ChatGPT等生成式AI，也能更迅速產出文字、圖像，而ChatGPT開發商OpenAI使用的，正是輝達H100晶片。

H200晶片內建「HBM3e」次世代記憶體，容量達141GB，比H100晶片內建的80GB容量高出不少。據CNBC報導，輝達以Meta公司的「Llama 2」大型語言模型進行測試時，發現相較於H100晶片系統，H200晶片系統的產出速度近乎翻倍，處理大量資訊的能力相當驚人。

財經新聞網《市場觀察》（MarketWatch）報導強調，「對高效能運算作業來說，記憶體技術往往和處理器硬體設備一樣重要。未來，全新AI模型及高效能運算負載量，將進一步考驗記憶體的容量。」

輝達不只賣晶片，還賣「生態系」

輝達宣布推出改版晶片的時間點相當微妙，畢竟，最主要的競爭對手之一超微，早前已預告將在今年第四季度發行專為AI、高效能運算工作，而設計的MI300晶片系列。

《市場觀察》評論指出，「輝達已是業界領頭羊，升級記憶體看似流於形式，但眼看英特爾（Intel）繼續推動繪圖處理器及AI加速器的發展，而超微也將發行MI300系列AI晶片，輝達因此必須不斷主動出擊。」由此可見，輝達選擇在此時推出H200晶片，一部分原因，可能就是要與超微一較高下。

除了超微之外，輝達的合作伙伴微軟如今也加入戰局，於日前宣布，將推出公司內部自主研發的資料中心AI晶片，預計2024年開始投入運作，屆時將應用在搜尋引擎「Bing」，以及「Microsoft 365」、「Azure OpenAI」服務項目當中。英國《金融時報》（Financial Times）指出，微軟這一策略，除了要增加晶片來源多元性、減少對單一晶片供應商的依賴，另一目的，則是要將公司的「硬體和軟體設施緊緊捆綁在一起，以提升產品效能及效率。」

事實上，微軟也並非首個同時使用輝達晶片，以及自家晶片的公司，亞馬遜及Google等雲端科技領域巨頭早已這麼做。合作對象紛紛為自家產品量身定做晶片，輝達龍頭老大的寶座，是否會因此不保？

對此，《市場觀察》評論重申，輝達最大的優勢，在於「不只能製造晶片，還擁有打造完整平台及生態系的能力。」生成式AI開發商不僅會向輝達購買晶片，同時，還會使用輝達研發的軟體來寫程式、開發新產品等，從而確保市面上最新的AI產品，都是「根據輝達晶片的規格去進行優化的」，進一步鞏固輝達的絕對領導地位。因此，短期內，其他競爭對手大概仍無法與輝達平起平坐。

（本文出自2023.11.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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