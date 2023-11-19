5G連網表現 電信吸客關鍵

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信服務發展多年，消費者選擇電信營運商，綜合考量網路、資費、服務等多個面向，根據國際電信設備商愛立信公布《2023全球消費者5G報告》發現，台灣有五成消費者認為「網路」表現是選擇電信服務供應商的最重要考量，並有11%消費者希望擁有創新資費方案，兩者皆高於全球平均。

台灣電信市場正進入整併關鍵年，「台台併」、「遠亞併」兩大合併案都可望在2023年底前完成，未來新電信三雄的「網路」體驗將成為爭取消費者認同的一大關鍵。

愛立信《2023全球消費者5G報告》調查全球28個市場，包含台灣、日本、韓國、新加坡、澳洲、大陸、德國、英國和美國等地，反映出全球約15億消費者觀點。

全球5G用戶願意為差異化服務支付更多費用，全球近半數（45%）消費者會因為追求更好的5G網路表現選擇跳槽，在體育館、展演場館和機場等高密度人流的重要場所，5G用戶因連接體驗不佳而考慮更換營運商的可能性會提高三倍。

愛立信消費者行為研究室發現，詢問5G用戶何種原因會使他們考慮更換營運商時，近半數（45%）消費者會因為追求更好的5G網路表現選擇跳槽。

消費 5G 愛立信

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