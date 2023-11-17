友達昆山第六代LTPS 二期投產啟用 瞄準高階加值化產品及智慧車載應用

友達（2409）今（17）日舉行昆山第六代LTPS（低溫多晶矽）液晶面板二期投產啟用儀式，宣布昆山廠單月總產能突破4萬片玻璃基板，為友達再添營運成長動能。

友達昆山一期廠區於2016年落成啟用，並於2017年實現滿載，為大陸首座LTPS六代廠。因應全球高階產品發展快速、客戶及市場需求持續擴大，友達啟動昆山廠產能擴充計畫，未來將加速投入高階筆電、低碳節能及車用面板等利基型加值化產品，全面強化產品競爭力、擴大市場占有率，瞄準友達持續提升顯示技術附加價值（Go Premium）、深化垂直市場應用（Go Vertical）之雙軸轉型策略目標前進。

友達執行長暨總經理柯富仁表示：「昆山具有絕佳的發展優勢，凝聚著以高階顯示技術為核心的完整光電產業鏈，是友達重要的成長與發展基地。我們在此打造六代LTPS產線，使友達在高階優質產能的布局領先業界，得以在手機、筆電、車載顯示器等產品領域打下穩固的市場地位，備受全球品牌客戶信賴與肯定。期許能以友達堅強的顯示技術實力為基礎，充分發揮昆山在光電、新能源汽車等方面的產業鏈優勢，積極掌握產業趨勢脈動、拓展各種場域應用的無限可能，盼能聚勢再起，點亮顯示產業的創新永續新未來」。

友達於大陸共有三處製造廠房，其中昆山廠為友達在大陸建置的首座前段面板廠，亦是引領友達LTPS面板進軍全球市場的核心基地。友達長期投入LTPS面板技術研發，憑藉超高解析度、超窄邊框、高屏占比、輕薄與節能等優勢技術整合運用，產品主力涵蓋智慧手機、筆記型電腦及車載顯示器，其中友達的LTPS筆電面板在全球市占率位居第一，穩居市場領先地位。

此外，友達昆山廠生產之LTPS電競筆電面板已達超高刷新率520 Hz、超高解析度540PPI，持續為高階電競應用產品注入創新突破量能，賦予全球使用者與玩家更順暢的遊戲視覺體驗。同時，LTPS面板具備省電、低耗能特性，將可助力達成綠色產品的節能減碳標準，接軌聯合國永續發展SDG12責任消費及生產目標，滿足國際客戶對綠色產品之標準與需求。

友達指出，放眼全球電動車蓬勃發展，友達昆山不僅已具備車用面板之大尺寸貼合、異型切割、內嵌式觸控等穩固技術，且LTPS面板低耗能特性更可滿足電動車綠色節能訴求，在車載應用上擁有極高的發展潛力。友達期許以高階顯示器為核心技術，積極引領前瞻技術開發，以滿足車用產品的多元型態需求，同時深化與昆山新能源車產業鏈之合作與鏈結，持續投入智慧座艙解決方案研發，致力在車艙中緊密串聯使用者需求與體驗，為駕駛與乘客打造沉浸式、個人化的智慧生活與娛樂空間，成為全球智慧車艙解決方案的領導供應商。

友達表示，持續投入產品開發與技術創新，除了透過大陸昆山廠擴產計劃，拓展高階及車用產品生產布局，也持續深耕台灣的布局與投資，擴建優質產能，導入高階智慧化產線，投入高附加價值產品及先進技術研發，連續三年每年在台投資超過300億，持續累積充沛的創新能量。 友達昆山廠推動智慧製造實現高效節能生產，並建置屋頂太陽能電廠，發電量可達2,300萬千瓦時。友達／提供

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