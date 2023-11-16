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淨零碳排 崇越科七年將售5,000萬度綠電予台灣晶技

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

半導體及光電關鍵材料整合服務廠崇越科技（5434）跨足綠電轉供業務成績亮眼，旗下子公司「曜越綠電」，今（16）日偕同專業頻率元件供應商台灣晶技簽署綠電採購合約，今年起至2030年止，七年將出售綠電逾5,000萬度予台灣晶技，共同為邁向永續淨零而努力。

崇越科技與台灣晶技，以2050年邁向永續淨零為目標，配合國家政策並接軌國際，進行永續投資。崇越集團副董事長暨曜越綠電董事長賴杉桂與台灣晶技董事長林萬興出席簽約儀式，簽署綠電購售合約，共同推動低碳布局。

此筆交易是崇越集團從事綠電轉供業務以來，單一客戶售電量最大的合約，曜越綠電董事長賴杉桂表示：「這項合作是崇越集團綠電售電業務的重大里程碑，除了滿足客戶綠電需求外，崇越期待成為ESG全方位永續方案的提供者。未來，將持續提升綠電比重。」。

此外，台灣晶技積極因應氣候變遷議題，已建立ISO50001能源管理體系及完成ISO14064-1組織型溫室氣體盤查，並開始執行ISO14067產品碳足跡盤查，全面運用系統化的管理方法及能源數據收集監控，有效實現節能減排。

崇越集團整合旗下「曜越綠電」、「嘉益能源」、「建越工程」、「光宇工程」，擁有完整太陽能供應鏈、EPC統包工程、營運維護團隊、雲端監控系統，累積近50MW、逾百座國內外太陽能電站建造實績，並提供綠電售電服務，協助企業進行環境評估及監測、綠電永續、碳輔導服務，已協助台中知名製造業者達成RE15目標，以及彰化銀行規劃綠電採購。

綠電 晶技 碳排放 崇越科技 半導體

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