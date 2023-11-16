再度斬獲2024台灣精品獎 技嘉AORUS和AERO產品脫穎而出

第32屆台灣精品獎選拔名單揭曉，技嘉（2376）全球頂尖主機板、顯示卡和硬體解決方案製造商再度獲獎，共七項產品脫穎而出，包含：Z790 AORUS XTREME電競主機板、Z790 AERO G創作者主機板、AORUS GeForce RTX™ 4070 Ti MASTER 12G顯示卡，與AORUS 17X、AORUS 15X專業電競筆電，以及AERO 16 OLED、AERO 14 OLED創作者筆電。

「台灣精品獎」是經濟部向國際宣揚台灣產業創新價值形象所設置的獎項，經過全方位的嚴格選拔機制，每年依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」及「臺灣產製」五大構面評選，本屆獲獎產品也突顯技嘉科技秉持「創新科技，美化人生 Upgrade Your Life」的精神理念，專注關鍵技術研發，掌握眾多突破性的專利技術，奠定全球科技領導品牌地位。

技嘉旗艦級Z790 AORUS及AERO主機板，透過最高20+1+2相數位電源VRM設計及Fins-Array III散熱設計，單相可處理105安培的電源配置，滿足高效能的新一代多核心K系列Intel Core處理器在超頻時所需要的電源管理及溫度控制機制，以完美發揮新處理器的極致效能及卓越的超頻能力。

AORUS MASTER顯示卡搭載技嘉經典WINDFORCE風之力散熱系統，除正逆轉風扇散熱技術之外，全新鯊魚仿生風扇造型和創新扇葉表面設計讓風壓在同轉速下較一般風扇可大幅提升30%，同時又可以有效減少風阻進而達到3dB降噪效果。

技嘉於2023年初所推出的AORUS工藝級電競旗艦筆電：AORUS 17X、AORUS 15X，以顛峰戰艦之姿橫掃科技媒體、圈粉無數，更獲得2023 德國紅點產品設計大獎，使用大面積CNC金屬切割工藝與專利虹膜幻彩設計，全機身僅21.8mm不可思議的極致纖薄，卻配備重磅效能高達第13代Intel HX處理器系列與NVIDIA GeForce RTX 4090 滿血顯示卡，為硬核玩家帶來前所未見、值得典藏的精品機皇。

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