友達首度進軍CES 2024 以Micro LED車用顯示應用奪「最佳創新獎」

友達(2409)今(16)日宣布將於明年美國消費性電子大展(CES 2024) 上,以「Driving the Future of Smart Mobility」為主題,向全球展示友達全新智慧座艙及多項最新研發的車用顯示技術,其中更以突破性的透明與可捲式Micro LED車載顯示應用,勇奪兩項「CES 2024 Innovation Awards」創新大獎肯定,當中「互動式透明智慧車窗(Interactive Transparent Window)」更一舉拿下「最佳創新獎」 (Best of Innovation Honoree)的至高榮譽,致力在智慧座艙滿足各種使用者需求、創造最佳的駕乘視覺體驗。

友達智慧座艙 加速駛進全球科技盛會CES

友達首度進軍全球科技盛會CES,大秀智慧座艙創新解決方案,憑藉先進顯示技術結合感測技術在車艙中緊密串聯使用者多元化的智慧應用需求,提供高品質、沉浸式的嶄新視覺體驗。同時,友達也將多項次世代Micro LED技術靈活應用於車載顯示系統,發揮其高亮度、高對比、廣色域、廣視角、透明、可撓可彎曲等優勢特性,將其完美融入車艙空間。

友達光電執行長暨總經理柯富仁表示:「友達擁有強大的研發團隊與先進製造實力,使我們能夠進一步以顯示技術為核心,打造卓越的智慧座艙解決方案,並在首度進軍CES即獲得最佳創新獎的肯定;我們將在CES 2024向全球展示友達最新研發的多項Micro LED車用顯示技術,深入車用市場與顧客共創商機,致力在智慧座艙滿足各種使用者需求、創造最佳的駕乘體驗。」

次世代Micro LED車用顯示技術登場 勇奪CES 2024 「最佳創新獎」榮銜肯定

友達持續引領前瞻顯示技術的創新突破,首度將Micro LED導入「互動式透明智慧車窗(Interactive Transparent Window)」及「可捲式後座娛樂顯示器(Rollable RSE)」,獲得市場高度期待與關注,更憑藉此兩項車用技術應用突破,榮獲CES 2024 Innovation Awards「車內娛樂創新獎(In-vehicle Entertainment)」高度肯定。

其中獲得「最佳創新獎」榮銜的「互動式透明智慧車窗(Interactive Transparent Window)」,將高透明、高亮度、清晰的Micro LED顯示器整合到車側窗中,結合觸控功能,可以滿足乘用者的多元化需求,從基本娛樂功能、線上視訊會議到互動性的AR體驗;同時,透過與車外鏡頭連接,可以提醒乘客在下車前注意後方來車與周圍環境,進而提高安全性。

「可捲式後座娛樂顯示器(Rollable RSE)」為全球首款(*)可捲曲收納的顯示器,運用Micro LED可撓曲、可彎曲的特性優勢,當後座乘客不需使用時可以將顯示器捲收起來並隱藏在前座椅背之中,在有限的車艙空間中,提供更高的設計彈性,讓後座乘客擁有更寬敞、舒適的搭乘體驗,同時仍具備高畫質、清晰明亮的影像品質。

友達光電在車用顯示領域擁有超過20年豐沛經驗,穩居全球前三大車用顯示器供應商,受到眾多國際品牌車廠青睞。聚焦於全球電動車、自駕車蓬勃發展,友達將於明年1 月9 日至12 日在美國CES 2024展出全新智慧座艙及本次獲獎的兩項Micro LED車載顯示創新應用。歡迎蒞臨美國拉斯維加斯會議中心西棟(展位5667),看見友達以創新顯示技術驅動未來智慧移動的無限可能。

友達首度進軍CES 2024大秀智慧座艙及創新車用顯示技術驅動未來智慧移動。友達/提供 友達「互動式透明智慧車窗」將高透明、高亮度、清晰的Micro LED顯示器整合到車側窗中,滿足使用者在車內的多元需求,榮獲CES「最佳創新獎」殊榮。友達/提供

