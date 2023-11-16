快訊

雙十一今年賣不動了？不是消費萎縮而是「折扣天天有」

驚險！高雄前鎮高架橋貨櫃車翻覆 司機受困命懸一線

日本羽賽／只花32分鐘直落2退泰將 戴資穎8強就位

華邦電 ESG 獲肯定 獲頒台灣、英國兩協會獎項

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

記憶體廠華邦電（2344）獲頒由台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」六項獎項及英國標準協會（BSI）頒發「2023BSI永續韌性卓越獎」，顯示華邦在均衡發展企業永續 ESG 各面向管理指標及企業營運韌性的展現成果備受外部機構肯定。

「TCSA台灣企業永續獎」透過全面性且國際性的規範及評比準則，評選企業的 ESG 永續績效表現。華邦蟬聯獲得「台灣百大永續典範台灣企業獎」、「電子資訊製造業永續報告書白金獎」、「人才發展領袖獎」、「創新成長領袖獎」等嘉績，並於2023年首度榮獲「人權實踐與發展」和「職場福祉領袖獎」。

而 BSI 則是制定全球性標準的標竿組織，每年表揚國內致力達成淨零、永續發展的韌性能力企業，華邦已二年獲得「BSI永續韌性傑出獎」之肯定，2023年更上一層樓，首度獲得「BSI永續韌性卓越獎」榮譽。

華邦持續投入企業的資源與優勢，從環境、社會與治理（ESG）三大永續面向創造價值。環境面，華邦持續專注於綠色產品創新、綠色低碳生產。公司打造碳排資訊平台，結合數位轉型及人工智慧以提升生產效率和研發進程，通過能源管理系統（ISO 50001）。

公司並於2022年成為全球首家獲得 ISO/SAE 21434道路車輛網路安全管理體系認證的記憶體廠商及首度榮獲科睿維安全球百大創新機構名單， 顯示華邦積極在產品與技術開發過程中融合創新思維，2023年榮獲 TCSA「創新成長領袖獎」。

華邦表示，期望透過獎項的參與，持續精進並檢視 ESG 各項具體指標作為，提升永續績效，進而引領公司在經濟成長、環境永續及社會共融等各面向創建標竿，邁向永續發展。

ESG

延伸閱讀

壽險業第一 新光人壽勇奪台灣企業永續獎7項大獎

英商貿大臣訪美 與CPTPP成員經濟體部長會晤

2023台灣企業永續獎／藥華藥ESG績優 蟬聯兩大獎

2023台灣企業永續獎／SOGO落實ESG 績效亮眼

相關新聞

和碩董座童子賢：科技業看到一點曙光 明年經濟會比今年好

談到科技業景氣走勢，和碩董事長童子賢昨（15）日指出，「今年秋天已經看到一點點曙光」，在預期利息下降，科技業庫存已去化，...

華邦電、南亞科、旺宏等記憶體族群集體轉強 終端市場逐漸樂觀

台股昨（15）強勢站上萬七，突破17,000點關卡，市場資金再次湧向科技股，其中記憶體族群集體轉強，華邦電（2344）、...

開先例砸1500億支持熊本第二座晶圓廠建置！除拉攏台積電 日政府背後3大盤算

為了拉攏台積電赴日，日本政府通過七千億日圓補助計畫，支持熊本第二座晶圓廠的建置。砸重金發展的背後，日本政府如何以此為起點，讓日本半導體能與國際競爭？

中華電代理…低軌衛星來了 明年訊號蓋全台

中華電信昨宣布，將與歐洲通訊衛星集團（Eutelsat Group）子公司Eutelsat OneWeb簽署台灣低軌衛星...

童子賢談「中國+1」...往低成本移動

談到地緣政治議題，和碩董事長童子賢昨（15）日表示，美中兩國領袖有意讓國際間的氣氛往緩和的方向走，光這點就是很大的進展；...

輝達拓展AI版圖「軟硬通吃」 廣達、緯創、鴻海等協力廠將受惠

輝達（NVIDIA）持續拓展AI業務版圖，昨（15）日宣布在微軟Azure平台上推出生成式AI代工服務，為Azure上的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。