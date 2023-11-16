華邦電 ESG 獲肯定 獲頒台灣、英國兩協會獎項
記憶體廠華邦電（2344）獲頒由台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」六項獎項及英國標準協會（BSI）頒發「2023BSI永續韌性卓越獎」，顯示華邦在均衡發展企業永續 ESG 各面向管理指標及企業營運韌性的展現成果備受外部機構肯定。
「TCSA台灣企業永續獎」透過全面性且國際性的規範及評比準則，評選企業的 ESG 永續績效表現。華邦蟬聯獲得「台灣百大永續典範台灣企業獎」、「電子資訊製造業永續報告書白金獎」、「人才發展領袖獎」、「創新成長領袖獎」等嘉績，並於2023年首度榮獲「人權實踐與發展」和「職場福祉領袖獎」。
而 BSI 則是制定全球性標準的標竿組織，每年表揚國內致力達成淨零、永續發展的韌性能力企業，華邦已二年獲得「BSI永續韌性傑出獎」之肯定，2023年更上一層樓，首度獲得「BSI永續韌性卓越獎」榮譽。
華邦持續投入企業的資源與優勢，從環境、社會與治理（ESG）三大永續面向創造價值。環境面，華邦持續專注於綠色產品創新、綠色低碳生產。公司打造碳排資訊平台，結合數位轉型及人工智慧以提升生產效率和研發進程，通過能源管理系統（ISO 50001）。
公司並於2022年成為全球首家獲得 ISO/SAE 21434道路車輛網路安全管理體系認證的記憶體廠商及首度榮獲科睿維安全球百大創新機構名單， 顯示華邦積極在產品與技術開發過程中融合創新思維，2023年榮獲 TCSA「創新成長領袖獎」。
華邦表示，期望透過獎項的參與，持續精進並檢視 ESG 各項具體指標作為，提升永續績效，進而引領公司在經濟成長、環境永續及社會共融等各面向創建標竿，邁向永續發展。
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