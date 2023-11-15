南亞科再度獲選TCSA台灣十大永續典範企業獎

南亞科技（2408）今(15)日參加台灣永續能源研究基金會頒獎典禮，再度獲頒「2023 TCSA台灣企業永續獎」多項大獎，並由南亞科技總經理李培瑛親自代表領獎。

南亞科今年度榮獲獎項包括台灣十大永續典範企業獎(製造業組)、永續報告書白金級(電子資訊製造業第1類)、八大單項績效獎項：氣候領袖獎、水資源管理領袖獎、永續供應鏈領袖獎、社會共融領袖獎、資訊安全領袖獎、創新成長領袖獎、透明誠信領袖獎、人才發展領袖獎，充分肯定南亞科技全面推動ESG工作的努力與成果。

對於企業推動永續的挑戰與成就，李培瑛表示，「台灣半導體廠的特色是能源、人才兩大資源密集，而「創新」與「產業串聯」是尋找永續解方的重要驅力」。南亞科致力自主研發，並透過AI的應用開發、技術導入及人才訓練，至今已累計完成90項製程創新應用。此外，公司積極參與半導體產業的永續發展，自2022年起參與SEMI全球氣候行動聯盟(SCC)發起成員及台灣SEMI永續製造委員會運作，串聯半導體價值鏈資源，在永續教育、創新技術培力及政策等面向發揮影響力。

李培瑛指出，公司的減碳目標已在2022年通過SBTi認證，藉由TCFD架構定訂氣候變遷策略，以2020年為基準，預計於2030年範疇一加二排放量降低25%以及單位產能範疇三降低27%，逐步邁向2050年的淨零目標。 南亞科更進一步攜手供應鏈夥伴，於2022年發起《永續發展共好倡議》，邀集35家供應商共同宣示對氣候變遷與人權保護的決心，2023年更推動「DRAM供應鏈低碳化升級轉型計畫」，帶領10家供應鏈業者共同落實低碳製造轉型。

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