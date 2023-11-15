快訊

BNT疫苗採購「吳秉叡打敗東洋大佛」 吳子嘉的爆料者曝光嘆：諷刺啊

藍白合拍板6共識 學者一看指這點「很多灰色地帶」

性侵小六男童還生子！中年女狼師被抓包原因曝 桃市教育局：終身不得任教

南亞科再度獲選TCSA台灣十大永續典範企業獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科再獲選TCSA台灣十大永續典範企業獎。南亞科總經理李培瑛（右）與執行副總蘇林慶在受獎後合影。圖／南亞科提供
南亞科再獲選TCSA台灣十大永續典範企業獎。南亞科總經理李培瑛（右）與執行副總蘇林慶在受獎後合影。圖／南亞科提供

南亞科技（2408）今(15)日參加台灣永續能源研究基金會頒獎典禮，再度獲頒「2023 TCSA台灣企業永續獎」多項大獎，並由南亞科技總經理李培瑛親自代表領獎。

南亞科今年度榮獲獎項包括台灣十大永續典範企業獎(製造業組)、永續報告書白金級(電子資訊製造業第1類)、八大單項績效獎項：氣候領袖獎、水資源管理領袖獎、永續供應鏈領袖獎、社會共融領袖獎、資訊安全領袖獎、創新成長領袖獎、透明誠信領袖獎、人才發展領袖獎，充分肯定南亞科技全面推動ESG工作的努力與成果。

對於企業推動永續的挑戰與成就，李培瑛表示，「台灣半導體廠的特色是能源、人才兩大資源密集，而「創新」與「產業串聯」是尋找永續解方的重要驅力」。南亞科致力自主研發，並透過AI的應用開發、技術導入及人才訓練，至今已累計完成90項製程創新應用。此外，公司積極參與半導體產業的永續發展，自2022年起參與SEMI全球氣候行動聯盟(SCC)發起成員及台灣SEMI永續製造委員會運作，串聯半導體價值鏈資源，在永續教育、創新技術培力及政策等面向發揮影響力。

李培瑛指出，公司的減碳目標已在2022年通過SBTi認證，藉由TCFD架構定訂氣候變遷策略，以2020年為基準，預計於2030年範疇一加二排放量降低25%以及單位產能範疇三降低27%，逐步邁向2050年的淨零目標。 南亞科更進一步攜手供應鏈夥伴，於2022年發起《永續發展共好倡議》，邀集35家供應商共同宣示對氣候變遷與人權保護的決心，2023年更推動「DRAM供應鏈低碳化升級轉型計畫」，帶領10家供應鏈業者共同落實低碳製造轉型。

南亞科 李培瑛 半導體

延伸閱讀

長榮航空連9年獲台灣企業永續獎 首奪永續報告書獎銀獎

沙崙智慧生活周24日開展 帶領民眾深思低碳未來

響應國際蔬食日！全家便利商店「植覺生活、FamiCollection」推8款低碳蔬食新選擇

花蓮首座綠能充電站啟用 每年減少2.7公噸碳排放

相關新聞

迪士尼明年離台！5個基本頻道懸缺 9個候選頻道有望遞補

迪士尼頻道明年全數撤出台灣，基本頻道中，有5個頻道屬於迪士尼集團，究竟明年這5個頻道會由哪些頻道遞補上來、基本頻道費率是...

台積電不去龍潭 中科「聞積起舞」？房仲曝：這房型最熱門

台積電日前宣布不再考慮進駐竹科龍潭園區三期，1.4奈米製程是否轉進中科二期？還是未知數。不過，房仲業觀察，中科周邊房市聞...

中嘉案 NCC要求泓順投資1-2周內提出改正計畫

NCC（國家通訊傳播委員會）今（15）日再找中嘉案相關人員到會陳述意見，副主委暨發言人翁柏宗指出，NCC已要求中嘉上層控...

南亞科獲頒 TCSA 台灣企業永續獎 總座親自代表領獎

記憶體大廠南亞科（2408）今（15）日參加台灣永續能源研究基金會頒獎典禮，再度獲頒「2023 TCSA台灣企業永續獎」...

建構半導體製造資安堡壘 SEMI 推新架構

半導體產業對台灣及全球的重要性與日俱增，國際半導體產業協會（SEMI）為助力產業提升資安防禦力，持續推進SEMI E18...

經濟部技術司ICT Solution Day 秀20項服務科技成果

經濟部產業技術司今（15）日舉辦ICT Solution Day，現場展出多達20項服務科技的研發成果，其中由經濟部科專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。