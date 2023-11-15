台積電不去龍潭 中科「聞積起舞」？房仲曝：這房型最熱門

台積電日前宣布不再考慮進駐竹科龍潭園區三期，1.4奈米製程是否轉進中科二期？還是未知數。不過，房仲業觀察，中科周邊房市聞「積」起舞，房市紅利無庸置疑，不但西屯區出現「小宅熱潮」的趨勢，近期沙鹿、龍井、大雅則以總價1000萬左右的中小坪數的首購產品因新青年安心成家方案帶動，最為熱門。

中科管理局表示，攸關台積電二奈米建廠布局的中科二期擴建案，今年8月25日經台中市都審以中科管理局應確實落實所提用水、用電及球場員工就業、會員球證權益等具體承諾後通過，目前內政部都委會審查中，預計明年6月交地建廠。至於1.4奈米製程是否轉進中科二期？此為台積電布局考量，無法介入。

房仲觀察，中科周邊房市聞「積」起舞，帶來大量買氣，以西屯來說，總價1500至2500萬產品最受歡迎，沙鹿、龍井、大雅則以總價1000萬左右的產品，最受到首購族青睞，加上新青安貸款優惠吸引力大，目前看起來因為中科題材仍不減，估計房價將相對有撐。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴說，中科帶動的就業與房市紅利無庸置疑，也讓周邊區域房市明顯受惠。除近一年西屯新屋大樓平均成交站上6字頭，房價漲幅近一成外，沙鹿、大雅等區更因房價基期低，新屋房價漲幅分別有14.59％、18.12％，漲勢驚人。

中科相鄰的西屯區因房價基期較高，近來就出現「小宅熱潮」的趨勢，根據東森房屋研究中心彙整實價登錄資料，今年前8月西屯區光是15坪以下的小坪數住宅，就共計有365件交易，占全區總件數的22.3%，創下歷來新高。

茂洋建設專案賴義欽表示，現階段買盤仍以中科族群為主，以「茂洋晴山洋洋」為例，距離中科車程約10分鐘，推出中小坪數產品，低總價再搭配新青安貸款優惠利率及公司優付方案，吸引中科族青睬。 攸關台積電2奈米建廠的中科二期擴建案成門話題，圖為中科台積電晶圓15B廠。記者趙容萱／攝影 中部科學園區在2021年營收破兆成為兆元園區。圖／中科管理局提供

商品推薦