快訊

BNT疫苗採購「吳秉叡打敗東洋大佛」 吳子嘉的爆料者曝光嘆：諷刺啊

藍白合拍板6共識 學者一看指這點「很多灰色地帶」

性侵小六男童還生子！中年女狼師被抓包原因曝 桃市教育局：終身不得任教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電不去龍潭 中科「聞積起舞」？房仲曝：這房型最熱門

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中部科學園區在2021年營收破兆成為兆元園區。圖／中科管理局提供
中部科學園區在2021年營收破兆成為兆元園區。圖／中科管理局提供

台積電日前宣布不再考慮進駐竹科龍潭園區三期，1.4奈米製程是否轉進中科二期？還是未知數。不過，房仲業觀察，中科周邊房市聞「積」起舞，房市紅利無庸置疑，不但西屯區出現「小宅熱潮」的趨勢，近期沙鹿、龍井、大雅則以總價1000萬左右的中小坪數的首購產品因新青年安心成家方案帶動，最為熱門。

中科管理局表示，攸關台積電二奈米建廠布局的中科二期擴建案，今年8月25日經台中市都審以中科管理局應確實落實所提用水、用電及球場員工就業、會員球證權益等具體承諾後通過，目前內政部都委會審查中，預計明年6月交地建廠。至於1.4奈米製程是否轉進中科二期？此為台積電布局考量，無法介入。

房仲觀察，中科周邊房市聞「積」起舞，帶來大量買氣，以西屯來說，總價1500至2500萬產品最受歡迎，沙鹿、龍井、大雅則以總價1000萬左右的產品，最受到首購族青睞，加上新青安貸款優惠吸引力大，目前看起來因為中科題材仍不減，估計房價將相對有撐。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴說，中科帶動的就業與房市紅利無庸置疑，也讓周邊區域房市明顯受惠。除近一年西屯新屋大樓平均成交站上6字頭，房價漲幅近一成外，沙鹿、大雅等區更因房價基期低，新屋房價漲幅分別有14.59％、18.12％，漲勢驚人。

中科相鄰的西屯區因房價基期較高，近來就出現「小宅熱潮」的趨勢，根據東森房屋研究中心彙整實價登錄資料，今年前8月西屯區光是15坪以下的小坪數住宅，就共計有365件交易，占全區總件數的22.3%，創下歷來新高。

茂洋建設專案賴義欽表示，現階段買盤仍以中科族群為主，以「茂洋晴山洋洋」為例，距離中科車程約10分鐘，推出中小坪數產品，低總價再搭配新青安貸款優惠利率及公司優付方案，吸引中科族青睬。

攸關台積電2奈米建廠的中科二期擴建案成門話題，圖為中科台積電晶圓15B廠。記者趙容萱／攝影
攸關台積電2奈米建廠的中科二期擴建案成門話題，圖為中科台積電晶圓15B廠。記者趙容萱／攝影
中部科學園區在2021年營收破兆成為兆元園區。圖／中科管理局提供
中部科學園區在2021年營收破兆成為兆元園區。圖／中科管理局提供

中科 台積電 房市

延伸閱讀

AI基本法推出時機 吳政忠：至少要到明年

00935上市半個月漲8％…與00929不同在哪？ 專家：主要差別就是台積電（2330）

誤信老師帶操盤...樹林房仲女遭騙400萬 聯手警誘逮22歲車手

台積電ADR隨費半大漲2.6% 較台北溢價拉大至11.9%

相關新聞

迪士尼明年離台！5個基本頻道懸缺 9個候選頻道有望遞補

迪士尼頻道明年全數撤出台灣，基本頻道中，有5個頻道屬於迪士尼集團，究竟明年這5個頻道會由哪些頻道遞補上來、基本頻道費率是...

台積電不去龍潭 中科「聞積起舞」？房仲曝：這房型最熱門

台積電日前宣布不再考慮進駐竹科龍潭園區三期，1.4奈米製程是否轉進中科二期？還是未知數。不過，房仲業觀察，中科周邊房市聞...

中嘉案 NCC要求泓順投資1-2周內提出改正計畫

NCC（國家通訊傳播委員會）今（15）日再找中嘉案相關人員到會陳述意見，副主委暨發言人翁柏宗指出，NCC已要求中嘉上層控...

南亞科獲頒 TCSA 台灣企業永續獎 總座親自代表領獎

記憶體大廠南亞科（2408）今（15）日參加台灣永續能源研究基金會頒獎典禮，再度獲頒「2023 TCSA台灣企業永續獎」...

建構半導體製造資安堡壘 SEMI 推新架構

半導體產業對台灣及全球的重要性與日俱增，國際半導體產業協會（SEMI）為助力產業提升資安防禦力，持續推進SEMI E18...

經濟部技術司ICT Solution Day 秀20項服務科技成果

經濟部產業技術司今（15）日舉辦ICT Solution Day，現場展出多達20項服務科技的研發成果，其中由經濟部科專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。