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南亞科獲頒 TCSA 台灣企業永續獎 總座親自代表領獎

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

記憶體大廠南亞科（2408）今（15）日參加台灣永續能源研究基金會頒獎典禮，再度獲頒「2023 TCSA台灣企業永續獎」多項大獎，並由南亞科總經理李培瑛親自代表領獎。

今年度榮獲獎項包括台灣十大永續典範企業獎（製造業組）、永續報告書白金級（電子資訊製造業第1類）、八大單項績效獎項：氣候領袖獎、水資源管理領袖獎、永續供應鏈領袖獎、社會共融領袖獎、資訊安全領袖獎、創新成長領袖獎、透明誠信領袖獎、人才發展領袖獎，充分肯定南亞科技全面推動ESG工作的努力與成果。

對於企業推動永續的挑戰與成就，李培瑛表示，台灣半導體廠的特色是能源、人才兩大資源密集，而「創新」與「產業串聯」是尋找永續解方的重要驅力」。南亞科技致力自主研發，並透過AI的應用開發、技術導入及人才訓練，至今已累計完成90項製程創新應用。

此外，南亞科積極參與半導體產業的永續發展，自2022年起參與SEMI全球氣候行動聯盟（SCC）發起成員及台灣SEMI永續製造委員會運作，串聯半導體價值鏈資源，在永續教育、創新技術培力及政策等面向發揮影響力。

南亞科的減碳目標已在2022年通過SBTi認證，藉由TCFD架構定訂氣候變遷策略，以2020年為基準，預計於2030年範疇一加二排放量降低25％，以及單位產能範疇三降低27％，逐步邁向2050年的淨零目標。

南亞科技更進一步攜手供應鏈夥伴，於2022年發起《永續發展共好倡議》，邀集35家供應商共同宣示對氣候變遷與人權保護的決心，2023年更推動「DRAM供應鏈低碳化升級轉型計畫」，帶領10家供應鏈業者共同落實低碳製造轉型。

南亞科以「智慧世代最佳記憶體夥伴」為願景，擬定「創造共享價值」、「促進永續共榮」與「實踐永續營運」三大永續策略發展主軸，打造企業韌性確保永續營運，南亞科技在董事會下成立「永續發展委員會」，繼續強化公司治理與風險控管機制，並責成『永續發展推動中心』及『風險管理推動中心』，針對各項重大主題制定管理計畫，南亞科技將持續透過多元管道與利害關係人議和，創造企業與社會雙贏。

南亞科 半導體 李培瑛

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