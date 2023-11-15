新產品準備就緒 凌陽創新明年搶攻AI PC商機
IC設計廠凌陽創新（5236）在近期PC客戶急單效應下，不僅讓下半年營收繳出優於上半年的成績單，且庫存水位已經恢復到健康水準，隨著明年人工智慧（AI）PC市場將可望成為新商機，業界預期凌陽創新的新產品已經準備就緒，明年將可望同步大搶AI PC市場。
凌陽創新公告10月合併營收達1.48億元，相較去年同期明顯成長34.0％，累計今年前十月合併營收13.55億元，相較去年同期增加4％，寫下歷史同期第三高水準。
法人指出，凌陽創新進入下半年後，持續受惠於PC市場的急單需求，使營收表現逐月及逐季成長，雖然第4季市場需求可能會進入傳統淡季，但全年合併營收仍有望繳出優於去年的成績單，顯示營運開始從谷底逐步向上回溫。
值得注意的是，微軟已經將Copilot生成式AI機器人加入Windows 11版本當中，且英特爾已經開始加速跨入AI市場，預期明年新平台將會開始強化AI功能，使AI PC市場開始成為市場新商機。
據了解，凌陽創新目前在PC市場當中，也開始推出具備AI技術的影像訊號處理器（ISP）晶片，準備好強攻筆電市場，未來將有望大啖AI PC商機。此外，凌陽創新同步在具備AI的ISP晶片當中開發非PC市場應用，鎖定低功耗AI鏡頭市場、人工智慧物聯網（AIoT）等相關市場。
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