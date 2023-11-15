AI PC 成新戰場！法人按讚緯創、廣達 代工廠長線有戲

隨著AI PC風潮在PC市場掀起一波熱議，各家業者也都紛紛表態，開始朝AI PC這塊新戰場邁進；包括晶片巨頭高通、處理器大廠英特爾在內，皆各自找尋夥伴啟動研發計畫，相互結盟衝刺AI PC商機。台代工大廠廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356）則因手握AI+AI PC雙利多，而備受外界關注。

近日AI人工智慧技術研發已逐漸朝向PC等應用領域紮根，對此，市場也發現AI PC方面逐漸萌芽升溫的龐大商機，開始爭先恐後的啟動佈局、積極搶進；其中，高通近日已宣布2024年將推出一款能處理生成式AI模型（超過130億個參數）的新處理器、而英特爾(Intel) 也已啓動AI PC 加速計畫，預計2025年前將能達到在過億臺PC上實現AI應用的目標。

相較英特爾、高通大動作進軍AI PC領域，埋頭衝刺、進行直球對決的舉措，台系供應鏈則多保持樂觀保守的態度觀望，至於台鏈組裝業者廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356）等四大代工，則因自身仍握有PC／NB等本業產品的組裝訂單，再加上近年積極佈局AI應用領域的開發，外界看好明年隨著 AI PC市況成真，期盼的換機潮真的顯現，有關個股營運表現，將有望再向上衝一波。

研調機構集邦（TrendForce）最新預估顯示，AI PC屬於新興細分市場，目前尚未有明確定義，大抵可由軟體與硬體的角度切入觀察，不管哪家業者都是藉結合神經加速引擎，形成終端裝置上客戶端AI(Client AI)應用，不再需要仰賴雲端運作，即可離線進行AI推論(Inference)的生產需求，預估2024年新處理器問世後，高效運算AI PC的發展才會較為清晰，並直言「2024年將是AI PC關鍵發展期」。

隨著AI PC商機逐漸顯現，我國四大電子代工業者，作為與高通、英特爾、超微、微軟、蘋果等跨國大企業的固定組裝合作夥伴，也獲市場搶買、同步按讚、看好後市發展。據公開資料顯示，自營商昨日買超前10大個股排行中，就包括至少5檔電子股，而第四、第五名是AI指標股緯創（3231）、廣達（2382），雙方各自被掃貨906張以及865張，並且緯創由賣轉買、廣達則已被連續3個交易日買超。

另外，仁寶（2324）截至目前已已連續五日獲三大法人合計買超，其中，投信已連續四日買超，而自營商則是賣轉買；觀察近五日表現，仁寶已獲三大法人合計買超1萬898張，其中外資買超4192張、投信買超6533張、自營商買超172張；相當驚人，而同為四大代工業者的英業達，截至目前則已獲投信連續六個交易日買超，外界看好後續走勢續旺。 緯創。記者吳康瑋／攝影 仁寶。記者吳康瑋／攝影 英業達。記者吳康瑋／攝影

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