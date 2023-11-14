地緣政治是2024最大挑戰 陳俊聖：家園經濟已成為主流

近年來，地緣政治成為全球化貿易最大隱憂，宏碁董事長陳俊聖今日指出，2024年最大挑戰是地緣政治緊張帶來的不確定性，現在的地緣政治威脅，已然超越了全球化所帶來的好處，家園經濟已成主流，這會顛覆全球供應鏈，必須做好準備、迎接浪潮。

2023「Yahoo財經投資趨勢高峰會 (Yahoo Finance Invest)」今（14）日在亞太地區盛大登場，陳俊聖接受美國Yahoo財經執行編輯Brian Sozzi越洋連線專訪。

針對PC產業市況，陳俊聖回應，PC產業在5月最差的情況已經觸底了，而後需求有回到「正常季節水平」，但若與疫情前2019年的數字相比，現在業績比2019年要好一點，不過，當然比疫情時期差。

過去這一年來，AI（人工智慧）已對人們日常生活帶來相當大的改變；以個人電腦產業的角度來看，陳俊聖認為，最大的變化會是使用模式，會從現行的「搜尋」轉變為「提問」。

他舉例指出，現今電腦透過Google搜尋引擎尋找資訊，但搜尋引擎給出的資訊太多，人們必須讀過之後，再萃取出所需資訊；但有了生成式AI之後，未來，人們的使用模式會變成「你向電腦提問，電腦在後台執行搜尋，並提取你所需要的內容，再組成符合用戶需求的一篇文章或者圖表。」這讓人們使用電腦的模式與過往大不相同。

對於宏碁明年推出的新品項目，陳俊聖透露，宏碁會推出多種方案，涵蓋硬體、軟體，硬體方面，從AI伺服器到AI個人電腦，軟體方面，會有AI醫學影像診斷及篩檢工具推出，並引入生成式AI到多個行業，包括公營事業和私營事業。

對於宏碁2024年創新發展三大方向，陳俊聖表示，第一，希望成為ESG永續發展的良好企業典範，如宏碁正在盡最大努力將再生材質融入其電腦相關產品製程，家用電器也是如此。第二，要確保提升企業韌性，包含引入集團公司的網路安全服務，同時構建多個業務引擎以提高企業韌性。第三，則是AI在醫療及健康領域有充分發揮效應。

面對充滿不確定的環境，陳俊聖也鼓勵員工擁有自主權，而非僅聽指令行事，並提到宏碁集團試圖將公司打造成超級孵化器，實施內部創業。到目前為止，已有數十個專案執行，從多家企業崛起到公開上市的過程、企業的熱情，為股東和員工創造了額外價值。當公司人才取得自主權後展現出的熱情，會激勵員工提出不同層次的願景，也讓他們成為更好的領袖。

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