獨家／鴻海、長榮打造自駕貨櫃車 智慧港爭國際排名

高雄市府打造智慧城市，今年宣布跟鴻海（2317）共同合作推動「智慧城市平台CityGPT」，透過鴻海軟體及系統整合能力，協助高市府打造智慧交通、醫療等城市治理資料整合平台，其中高雄港期望藉由鴻海與長榮合作打造智慧化碼頭，提高吞吐量，讓高雄港從全球第18排名往前推進。

高雄市近年積極轉型，包括邀輕工業進駐，並協助產業數位轉型跟減碳，今年更與鴻海合作打造智慧城市平台，高雄市長陳其邁13日指出，「建立跨局處的整合資料庫是一定要做的，否則當有一家企業宣布要在高雄投資充電樁，地點要蓋在哪裡都不清楚？唯有資料庫整合也才有後續營運服務的可能。」

陳其邁也舉1999市民電話為例，目前透過外包服務方式訓練人接聽電話，將進線的需求分派到高市府負責的局處，雖人員有經過訓練，但若沒有一個整合型資料庫扮演助手，很難有效協助回答分派問題，更何況資安或減碳等更複雜的面向。陳其邁表示，高雄有減碳迫切性，因鋼鐵石化產業較多，2022年高雄碳排總量達5737萬噸，是台北的4倍，若能減少一支中鋼煙囪或許減少的碳排就比台北全面機車電動化要大得多。

Coldplay演唱會第一日創下8.6萬人與會，是高雄演唱會單場最高紀錄，市府花88分鐘將人流疏散完畢，陳其邁表示，這是透過大數據跟人工智慧協助，甚至能分析出來自東南亞及蒙古的聽眾有多少？遊客最愛高雄哪些夜市？在何處消費？推算經濟效益，用大數據對高雄發展演唱會經濟帶來幫助。

他指出，到11月為止，高雄已經舉辦超過50場大大小小演唱會，吸引超過92萬聽眾到高雄，2024年會有更多演唱會推出。

智慧交通先行！港口自駕商機大

至於跟鴻海打造的智慧城市平台City GPT何時看見成果？經發局官員表示，預計智慧交通會最快推動。據了解，高雄港昔日曾是全球第三大港口，但過去因建設緩慢，現在淪落全球第18，高雄市府為重振高雄港昔日光榮，計畫導入人工智慧技術打造智慧港灣，提高吞吐量讓高雄港急起直追。

長榮（2603）剛完成為時五年建造的第七貨櫃中心，這也是台灣首座自動化貨櫃碼頭，因應國際航運船舶大型化趨勢，可以同時停靠4艘全球最大的2.4萬TEU（20尺貨櫃）及2艘支線船，長榮官方指出，該碼頭是台灣最大的遠端遙控橋式機碼頭，前線有24部橋式機，其中19部是無人橋式機，另外有60部無人門式機，24道貨櫃車智慧化通關車道。

長榮估該碼頭遠期作業吞吐量最高達650萬TEU，是集團旗下旗艦智慧貨櫃中心。

而透過與鴻海合作，導入其無人自駕車系統，在經濟部科專計畫支持下，將能串連前端自動化設備與後端櫃區自動化設備，在高雄港碼頭打造水平運輸系統，透過自駕水平貨櫃車搬貨櫃。

據了解，鴻海的無人車自駕技術在中國大陸廠區已經應用多時，技術相當成熟，無人自駕貨車效率與工人駕駛相當。

此次鴻海協助長榮貨運打造自動化無人搬運碼頭，可以加速碼頭貨櫃的卸載效率，降低碼頭營運成本，更重要是減少缺工的問題，讓貨船快速靠港卸載，客戶快速拉貨，提高碼頭周轉率。

各國碼頭都有缺工問題浮現，國際港口更常見罷工要求漲工資事件，導致供應鏈斷鏈，故各國均積極打造智慧港口，導入無人科技，根據IDC統計，自動駕駛汽車市值逐年成長，2024年上看2834億美元，而港口應用約佔其中11%，換算將近300億美元。

亞洲以中國大陸最積極，目前包括上海、廈門等共有18個港口採用無人自動化作業，新加坡更宣布投資4150億元，要打造全球最大自動化碼頭，目標2040年港口吞吐量一年上看6500萬個貨櫃（20尺貨櫃），馬來西亞、泰國、越南、印尼也都跟進。

國際港口競爭力跟吞吐量有關，一年能運載多少個TEU，成港口排名關鍵，高雄港昔日最高層是前三大國際港，如今逐漸後退，現在淪落至第18名，政府也計畫透過導入智慧科技重振高雄港競爭力，朝全球前12名，甚至是前10名邁進，並減少碳排（柴油車改電動車）提振國際競爭力。

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