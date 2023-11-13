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銷售慘為何業者不降價？ 學者曝台灣房市沒有真正空頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

國泰房產地產日前發布今年第三季指數顯示，第三季全國新案30天銷售率呈現「躺平」，7月僅8.3%、8月8.4%，9月也僅12.2%，平均新案開案30天內賣不到一成。

銷售率這麼差，不過，市場價格還是鐵板一塊，新北、桃園新案成交價甚至還在上漲。

銷售率為什麼這麼差，業者卻不降價？房地產學者章定煊表示，原因在於台灣房市沒有真正的空頭。

他表示，股市不好，如果看空股市，可以借券來賣。

然而，在房市，相對多數人看空，並不能「借」房子來賣，最多就是「不買」。但不買很難讓房價下跌，除非賣方確定買方真的很長一段時間都不買了，不然會先等著，不會降價。

也因此即使進入大家看空的市場，也只會量縮，不會價跌。

相反的，如果台灣相對多數的人看多房市，買方就會買，賣方則惜售，房價很快就會井噴上去。

章定煊表示，真的能讓台灣房市下跌的，就是發生「多殺多」，就是原先看多的買方，密集拋售手中存貨，引起其他看多買方也跟著拋售。

這種情況大多發生在市場餘屋存貨已經多到資金難以周轉，或是對後續買盤絕望，比如說台積電不來了。

而只要案場還有人，只要覺得還有甚麼題材可以炒，台灣房市就很難出現比較大幅的價格下修。想撿便宜，要去密集交屋的新成屋市場找比較可能。

資料來源／國泰房地產指數
資料來源／國泰房地產指數

房市 房價 台積電

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