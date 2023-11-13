鴻海低軌衛星升空 企業布局吞下定心丸

鴻海自製的低軌衛星「珍珠號」順利升空，是台廠切入低軌衛星領域的新里程碑，法人看好，有了鴻海集團成功的案例，為金仁寶、緯創、佳世達、宏碁集團等已加入太空及衛星技術布局的國內大型企業吞下定心丸，未來也有望飛上太空大放異彩。

鴻海B5G政策組趙元瀚處長之前表示，在B5G和新太空時代，低軌衛星的發射將變得更加具有成本競爭力和便利性。鴻海的首個「珍珠號」衛星計畫，旨在證明面對新太空產業的創新以及成長時，鴻海於關鍵零組件、子系統和組裝整合測試等領域將能滿足需求。

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