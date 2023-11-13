鴻海兩顆低軌衛星 升空

鴻海集團昨（12）日表示，旗下兩顆自製原型低軌衛星「珍珠號」，已在台灣時間12日凌晨搭乘特斯拉執行長馬斯克旗下太空事業SpaceX的獵鷹火箭，從南加州范登堡太空部隊基地成功發射升空，為鴻海集團在新世代通訊領域再下一城。

這是台灣首次由企業主導非地面網路的寬頻通訊衛星正式升空，鴻海集團成為全台第一家自主發射低軌衛星的企業。鴻海表示，此次發射的兩顆衛星，代號分別為「PEARL-1H」和「PEARL-1C」，升空後將先累積飛行履歷。

據悉，鴻海未來會將低軌衛星用在集團強攻的車聯網等領域。鴻海指出，此次兩顆衛星已於台北時間12日凌晨，透過SpaceX的獵鷹9號，在Transporter-9發射任務中順利升空，並且在升空後，陸續在飛行時間第57分鐘，以及第59分鐘完成軌道部署。

兩顆衛星於12日上午飛抵台灣上空時，地面接收站已陸續成功收到1H及1C回傳的訊號。PEARL企業實驗低軌通訊衛星，於太陽同步軌道運行。

鴻海集團與中央大學合作研發的這兩枚衛星「珍珠號」，尺寸如背包大小，重約九公斤，均搭載相機鏡頭、通訊裝置及其他設備。衛星升空後將在離地表520公里的高度，以每96分鐘繞行地球一次。

「珍珠號」共有兩台立方衛星，分別是PEARL-1C與PEARL-1H。其中C和H分別採用中央大學及鴻海的首字英文縮寫來命名，一同前往距地表520公里高的太陽同步軌道，進行對地寬頻通訊與太空科學實驗。 兩台立方衛星的體積皆為6U XL，為國內現階段使用最大的立方衛星本體。

商品推薦