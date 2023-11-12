CIS大廠擬減產 台鏈警戒
全球車用CMOS影像感測器（CIS）龍頭暨第三大功率半導體廠安森美（onsemi），其南韓富川廠近期傳出停電意外，南韓媒體報導，停電導致生產線停工，但損失不嚴重。不過，安森美南韓該工廠因應市況不佳，考慮從12月中旬左右開始停產約兩周，並傳出裁員消息。
法人認為， 安森美減產反映短期車用不佳，在自家工廠產能都未能填滿下，台灣協力廠本季相關委外訂單恐也將萎縮，同欣電、京元電、精材、界霖等營運動態需持續關注。
據The Elec報道，安森美南韓富川廠5日因停電暫時停工，重新恢復正常通電耗費20分鐘，且多數設備未設置不斷電系統而停擺。安森美南韓主管表示，停電導致生產線停工，但損失並不嚴重，大約二個工作天恢復正常。
依據安森美公司網站，該公司在富川市道堂洞設有半導體工廠，該廠S1至S4產線生產碳化矽（SiC）金屬氧化物半導體功率場效電晶體（MOSFET）、絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）。為擴大SiC半導體生產，並建置S5生產線的設備正在安裝。
不過，外電也報導，安森美南韓該工廠因應市況不佳，考慮從12月中旬停產兩周，並傳出裁員消息。
安森美先前因為車用市況不佳釋出保守展望。彭博社報導，安森美執行長Hassane El-Khoury先前對外指出，第4季財測不如預期，主要是受到北美某家汽車OEM廠商的影響。
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